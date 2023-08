Magasiner les effets scolaires sans se casser la tête

Ah ce moment de l’année où la liste d’effets scolaire devient synonyme de mal de tête et que votre portefeuille voudrait bien se cacher dans les fentes du divan! Pas de soucis, il existe quelques solutions pour vous faciliter la tâche ou réduire les frais liés à la rentrée scolaire.

Que vous ayez un ou plusieurs enfants, le magasinage d’effets scolaires peut vite devenir un véritable casse-tête. Trouver le bon produit (s’il est disponible en magasin), qui convient au goût de votre enfant et qui respecte les limites de votre budget. Toutes des raisons valables pour que ce ne soit pas votre moment préféré de l’année.

Écolo et écono

Avant de vous lancer à la recherche des nombreux items de votre liste, faites le tri des articles de l’année précédente.

Plusieurs articles de base comme les ciseaux, la règle, le taille-crayons, les étuis, les écouteurs, les intercalaires, les cartables, le sac d’école et le sac à chaussures peuvent être réutilisés. Déjà quelques dollars qui resteront dans vos poches.

Si votre enfant utilise des duotangs de plastique, un simple coup de lingette avec un peu de savon lui redonnera fière allure pour la nouvelle année.

Privilégiez donc l’achat de ceux-ci et d’intercalaires en plastique plutôt que ceux en carton afin de pouvoir les réutiliser l’année suivante. Du même coup, vous vous assurez qu’ils survivent aux jours de pluie ou aux sacs lancés dans la neige.

Pour les familles qui ont plus d’un enfant, achetez en plus grande quantité. Par exemple, une boîte de 60 feutres peut être beaucoup plus avantageuse que plusieurs petites boîtes. Même chose pour les feuilles lignées, un paquet de 500 est souvent plus avantageux que seulement 100. Vous n’aurez qu’à diviser selon les besoins de chacun.

Pour les chaussures, vous avez probablement constaté que trois paires sont nécessaires. Vérifier auprès de l’école si les espadrilles de classe peuvent être utilisées pour le gymnase. Vous pourrez possiblement éviter l’achat d’une paire de chaussures.

Attention aux marques. Pour certains articles, il peut être très avantageux d’acheter des marques dites « maison ». Mais pour les crayons feutres et la colle, il est préférable d’aller vers des produits de marques plus populaires ou recommandées afin d’éviter des tubes de colle qui sèchent trop vite ou qui ne collent tout simplement pas ou des crayons avec un rendement moyen et de plus courte durée.

Avant d’acheter du matériel plus dispendieux qui suivra votre enfant pendant plusieurs années, prenez le temps de consulter les critiques de ces produits sur les réseaux sociaux. Par exemple, certains sacs ne sont pas imperméables ou le tissu ne résiste pas bien aux manques de délicatesse des enfants. Ou pour la boîte à lunch, des modèles de contenants ou gourdes peuvent manquer d’étanchéité, être difficiles d’entretien, se brisent facilement ou difficiles à ouvrir pour les petites mains. Prendre en compte les avis pourrait vous éviter de devoir racheter des produits au bout de quelques semaines.

Prévoyez d’avance

Après la rentrée, le prix du matériel scolaire est grandement réduit. Certains articles ne coûteront que quelques sous et pourront vous être utiles au cours de l’année pour remplacer en cas de besoin ou pour la prochaine rentrée. Par exemple, chaque année vos enfants auront besoin de feuilles lignées, de crayons de plombs, de gomme à effacer, de pochettes protectrices ou de crayons de couleur de bois. Vous n’aurez donc qu’à piger dans la boîte de matériel, ce qui vous évitera aussi de devoir vous précipiter au magasin en plein mois de février (et devoir payer plein prix) si votre enfant a besoin d’une nouvelle gomme à effacer parce qu’il a perdu la sienne pour la troisième fois cette année !

Si le sac à dos ou la boîte à lunch de votre enfant semble être bon pour terminer l’année, mais ne sera plus réutilisable pour la prochaine rentrée, gardez l’œil ouvert puisque des rabais sont offerts tout au long de l’année. Au printemps, avant l’arrivée des nouveaux modèles, les anciens peuvent être mis en liquidation. C’est le meilleur moment pour se les procurer.

Faites de même en observant occasionnellement l’état général du matériel qui revient lors des devoirs. Prévoyez ce qui pourrait nécessiter un changement, cela vous laissera du temps pour trouver le meilleur prix.

N’attendez pas à la dernière minute pour effectuer vos achats. Les items deviendront de plus en plus difficiles à trouver et vous risquez de ne pas pouvoir profiter des rabais en devant vous rendre dans un autre commerce où il vous coûtera probablement beaucoup plus cher.

Courez les rabais

Prendre le temps de feuilleter les circulaires peut faire une bonne différence sur le montant total de votre facture. Même si vous devez vous rendre dans deux ou trois commerces pour compléter vos achats, vous serez gagnants au final. Plusieurs produits sont affichés à 60 % voir 70 % de rabais.

Service d’achat

Si vous n’avez pas le goût, le temps ou l’énergie pour effectuer les achats, vous pouvez toujours opter pour un service qui le fera pour vous. Il suffit de téléphoner, de mentionner le nom de l’école et le degré scolaire de votre enfant pour que la magie opère. Vous n’aurez qu’à passer au commerce pour payer et récupérer le matériel.

L’identification

Oui, l’identification…Ce moment qui désespère bien des gens. Même si cette tâche peut être longue et même pénible, cette étape s’avère nécessaire pour faciliter le quotidien de vos enfants et du personnel enseignant.

Comme l’a si bien dit une directrice « un coup le crayon ou le bouchon tombé par terre, ils n’appartient soudainement plus à personne même si l’enfant l’a vu tomber ou qu’il n’a plus de bouchon sur son feutre… Ce n’est pas à lui… ».

Précieux conseil : inscrivez le nom ou les initiales sur les bouchons. Sinon vous risquez de devoir racheter de la colle ou des feutres qui auront séché.

Certains commerces offrent des vous imprimer une feuille de 80-100 étiquettes pour aussi peu que 0,99 $. Il ne vous reste qu’à les coller sur les items. Les enfants peuvent même vous aider.

Un crayon permanent peut aussi être très efficace pour tout identifier.