Alex Burger et Dan-Georges Mckenzie. Photo Augustin Chapdelaine

Écoutez le duo country « frinnu » de Dan-Georges Mckenzie et Alex Burger

L’auteur-compositeur-interprète de Mani-utenam Dan-George Mckenzie et l’ex-participant à La Voix, Alex Burger, lancent un duo country chanté en français et en innu : Mishkutinam(u).

On dit frinnu pour désigner le mélange du français et de l’innu-aimun. La chanson country-folk Mishkutinam(u) est née d’une rencontre entre le récipiendaire de l’Album Country de l’année à l’ADISQ, Alex Burger, et le coordonnateur aux communications de l’Institut Tshakapesh à Uashat, Dan-Georges Mckenzie.

Les deux univers se sont mélangés grâce à une invitation de Musique Nomade. L’OBNL travaille à l’épanouissement et à la reconnaissance des talents autochtones en musique. Il a proposé à Alex Burger, qu’on a notamment connu comme étant membre de l’équipe de Pierre Lapointe à La Voix, l’idée d’une collaboration avec Dan-Georges Mckenzie.

« Leur concept est de te lancer dans un studio avec une feuille blanche et deux jours devant toi. Moi et Dan on s’était jamais rencontrés auparavant », a-t-il raconté sur sa page Facebook.

Les deux artistes ont appris à se connaître en jouant quelques accords et en explorant le frinnu pour « sortir de leurs zones de confort », a expliqué Burger.

« On s’est dit qu’on voulait faire une toune qui parle d’aller de l’avant, de se contenir, de contrôler le feu et de résilience », poursuit-il.

Mishkutinam(u) veut dire : il change une chose pour une autre.

Elle est disponible sur toutes les plateformes comme Spotify, iTunes, Bandcamp et Nikamowin. Vous pouvez aussi cliquer ici pour l’entendre.

Dan-Georges Mckenzie a lancé son premier EP, Uitamui, il y a deux ans. Il est actuellement de passage à Montréal pour donner deux spectacles. Jeudi soir aux Jardins Gamelin dans le cadre du Festival Présence autochtone, puis samedi, au Verre Bouteille.