Je lis bleu | Des auteurs et des histoires d’ici

Le 12 août est le moment de l’année où les Québécois sont invités à se procurer un livre québécois pour transformer l’espace d’une journée, l’industrie du livre au Québec. C’est le moment de faire rayonner la culture québécoise et de soutenir nos auteurs. Tant qu’à lire québécois, pourquoi ne pas lire des auteurs d’ici et des histoires qui se déroulent sur la Côte-Nord.

Le mouvement Le 12 août j’achète un livre québécois ou plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de #jelisbleu, a vu le jour en 2014 à la suite de l’initiative des auteurs Patrice Cazeault et Amélie Dubé qui ont créé un événement sur Facebook afin d’encourager les gens à se procurer un livre québécois pour stimuler l’industrie du livre au Québec.

L’événement qui a connu un succès immédiat est maintenant devenu une tradition. Selon le site jelisquebecois.com, au Québec, on compte plus de 2 500 auteurs et les maisons d’édition québécoises publient 6 500 titres par année.

Des livres, il y en a pour tous les goûts. Parmi la panoplie d’œuvres québécoises figurent de nombreux auteurs nord-côtiers et même des histoires qui se déroulent dans notre région.

Melissa Mollen Dupuis

Nutshimit de Melissa Mollen Dupuis et Elise Gravel propose une balade en forêt dans laquelle petits et grands pourront en apprendre davantage sur les bienfaits de la forêt, les écosystèmes, et ce, en intégrant l’innu-aimun.

« Lorsque les légendes européennes parlent de la forêt, c’est un endroit qui fait peur ; il y a des loups, des ogres, d’autres monstres », note l’autrice originaire de la Minganie. « Chez les Innus, c’est tout le contraire ; la forêt est notre maison, ça fait partie de notre ADN », avait-elle dit lors d’un reportage antérieur.

Les hôtesses de l’air

Les hôtesses de l’air de Julie Rivard se déroule à Sept-Îles en 1965. L’histoire fictive respecte tout de même les mœurs et la culture de l’époque tout en rendant hommage à de nombreux lieux populaires fréquentés à cette époque.

L’autrice fait aussi quelques petits clins d’œil à son grand-père Paul Blanchette qui a œuvré aux Ailes du Nord et chez Québécair, ainsi qu’à ses frères dont Valmont qui a été maire de Sept-Îles pendant cette période. Un roman où l’on vit un retour dans le passé, qui rappelle un lot de souvenirs pour les Septiliens.

« Une histoire remplie de passion, d’intrigues, de désir, d’ambition et d’amitié », résumait l’autrice dans un autre reportage.

Tempêtes à Fermont

Tempêtes à Fermont, premier roman de Jo Bessett, une romance de Noël qui se déroule à Fermont.

L’autrice aborde divers thèmes allant de la romance au drame et au suspense tout en abordant la résilience. Le personnage principal, Jilliane, vient de se faire larguer par son amoureux à moins d’un mois de Noël. Sur le point d’être à la rue, elle envisage la possibilité de retourner vivre à Montréal, mais une suite d’événements survient et un charmant inconnu vient semer le trouble dans son esprit. Une visite de sa mère s’ajoute à son embarras et comme si ce n’était pas assez, un crime survient dans la petite communauté.

Alexandra Vigneault

Alexandra Vigneault, originaire de Havre-Saint-Pierre, est l’auteure de cinq romans fantastiques, soit Catherine et l’héritage caché, Le goût du souvenir et trois tomes Pickstone. Le roman d’action-intrigues, Méfiez-vous du R.I.S.C fait aussi partie de ses œuvres. Son plus récent roman, Le goût du souvenir vous apportera dans un univers différent où les gentils ne sont pas toujours les héros. Humour sarcastique, relations tendues et monstres sont au rendez-vous.

Denis Thériault

Denis Thériault, originaire de Sept-Îles, connaît un grand succès à l’étranger grâce à ses romans qui ont été traduits en une vingtaine de langues. Il est aussi derrière l’écriture de populaires séries télévisées jeunesse telles que Macaroni tout garni, Kaboum et Les argonautes.

Son œuvre l’Iguane est si populaire qu’il a été traduit en plusieurs langues. Son plus récent roman, Le samouraï à l’œillet rouge, est une fiction historique qui se déroule au Japon.

Marie-Eve Hudon

Marieuse à temps partiel, un premier roman pour l’auteure Marie-Eve Hudon, originaire de Baie-Comeau.

Un roman de style chick lit où l’humour et l’autodérision sont au rendez-vous. Valérie, le personnage principal, devient marieuse à temps partiel afin de rembourser ses dettes d’études. Après des mariages festifs ou d’autres plus déroutants, une chose est certaine, « être célébrante, c’est beaucoup plus que faire prononcer “oui, je le veux” devant du monde bien habillé ».