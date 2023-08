Le conteur Jérôme Bérubé en résidence créatrice chez lui

Le conteur Jérôme Bérubé réussit aujourd’hui à vivre de son art, huit ans après avoir quitté son patelin pour Montréal. Il reviendra chez lui, en terrain connu, pour une résidence créatrice au Centre des arts de Baie-Comeau, du 19 au 23 août.

De retour d’une marche de conteurs en Normandie, le Baie-Comois d’origine a fait fi du décollage horaire pour discuter de sa venue prochaine sur sa Côte-Nord natale. Sa résidence créatrice sera le moment pour lui de retravailler son spectacle, présenté en 2019, qui a évolué au terme de la pandémie.

« J’ai le goût de le recréer et de le ramener sur la scène maintenant que les spectacles ont repris. C’est ça l’étape qu’on va faire au théâtre de Baie-Comeau », précise celui qui a déjà travaillé au Centre des arts comme éclairagiste.

Pour mieux comprendre, faisons un petit retour en arrière. En 2019, Jérôme Bérubé écrit le spectacle qui s’appelait Mâle en route.

« C’était vraiment des réflexions sur la masculinité. C’est quoi être un homme au Québec ? C’est un roadtrip sur la route 138. Tout au long du chemin, on rencontre des personnages assez typiques de la Côte-Nord, mais caricaturaux aussi », dévoile-t-il.

Avec la pandémie, comble de malheur, tout s’arrête dans le monde du spectacle, ce qui offre l’opportunité au conteur de revoir son texte pour voir s’il atteint son objectif.

« À l’époque, chaque fois que je le présentais, il y avait des messieurs qui se sentaient un peu critiqués. Il y avait tout le temps du monde qui partait à l’entracte. Donc, je me disais peut-être que j’ai des petites affaires à corriger », poursuit-il.

Donc, la crise sanitaire s’avère un moment parfait pour la réécriture de son histoire. « J’ai présenté mon manuscrit à Planète rebelle, qui est ma maison d’édition maintenant. On a créé le livre. C’est vraiment trippant parce que l’éditrice a travaillé avec moi pour me donner des reflets. Ça donne une deuxième tête pour réfléchir à l’écriture. »

On arrive à aujourd’hui : le livre existe, mais il a tellement été transformé de 2019 qu’il doit prendre un nouvel envol ce à quoi s’affairera l’artiste au cours de sa semaine de résidence créative, offerte gratuitement par l’organisation artistique locale.

Accompagné de François Lavallée, « le meilleur conteur au Québec » au goût à Jérôme, ils tenteront d’amener le nouveau spectacle à son plein potentiel. « On va travailler la mise en scène et les éclairages aussi parce qu’on aura accès à la scène et à la technique », souligne le Baie-Comois.

Est-ce que les deux amis arriveront à leurs fins en cinq jours ? Probablement pas, mais ils présenteront une version du spectacle à l’étape où il sera rendu gratuitement à la population le 23 août au Centre des arts. « Normalement, on devrait raconter toute l’histoire. Mais est-ce que ce sera fini à 70 % ou à 100 % ? Je ne le sais pas encore. »

Nommé Couille de camion, le nouveau spectacle aborde lui aussi la masculinité parce que pour Jérôme, ça n’a pas toujours été facile de jongler dans ce monde. « J’étais tout le temps celui qui était à côté de la plaque. Je ne me reconnaissais pas dans les modèles autour de moi. C’est devenu une vraie réflexion avec le temps », exprime le conteur.

À venir

D’autres projets sont aussi à l’horizon pour l’artiste baie-comois. Il se penche notamment sur les contes traditionnels, il mettra de l’énergie prochainement sur des spectacles pour enfants ainsi que sur un livre jeunesse. « Il y a toujours plusieurs chaudrons sur le feu », conclut-il.