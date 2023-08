Des bris de services plus nombreux aux urgences

À l’urgence de Forestville, les bris de services sont de plus en plus nombreux en raison du manque de médecins. Photo courtoisie

La pénurie de médecins au CISSS de la Côte-Nord apporte son lot de problèmes. Un des plus importants est sans aucun doute les bris de services de plus en plus nombreux dans les urgences de la région, principalement à Forestville et Port-Cartier.

« Ces deux milieux ont des besoins plus grands en effectifs médicaux que les autres milieux », confirme le conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, Jean-Christophe Beaulieu qui admet que la situation empire lors de la période des vacances estivales.

« Comme cela se fait partout au Québec lors de la planification estivale, il y a une réduction d’activités également sur la Côte-Nord pour donner au personnel leurs vacances d’été. Nos effectifs sont réduits autant du côté du personnel que de celui des médecins », rapporte-t-il en précisant que le CISSS fait en sorte de maintenir les services 24/7 comme l’urgence et le bloc opératoire.

Les autres médecins du réseau sont appelés en renfort, mais ils ne lèvent pas toujours la main. « Nous demandons à nos médecins de prêter main forte pour les installations en découverture et nous faisons également appel auprès de médecins partout au Québec, mais, étant donné le contexte estival, il est difficile de trouver preneur », soutient le porte-parole.

Le reste de l’année s’avère plus simple pour ce genre de remplacement, car « la disponibilité de nos médecins du CISSS est plus importante ainsi que la disponibilité du dépannage au Québec ». « Il reste des périodes critiques comme Noël, le jour de l’An et la semaine de relâche », renchérit M. Beaulieu.

Quelles sont les solutions ?

Dans le meilleur des mondes, le centre de santé régional souhaiterait ne jamais avoir à réduire les services des urgences ou de n’importe quel autre département. Pour y arriver, il travaille d’arrache-pied à trouver des solutions.

Le travail en amont pour la planification des ressources en fait partie. « Dès qu’une situation précaire est identifiée, les équipes intensifient les actions rapidement pour combler le besoin. Nous cherchons les solutions également pour les bris ou réductions de service de dernière minute », dévoile Jean-Christophe Beaulieu.

Le CISSS de la Côte-Nord compte plusieurs endroits opérés par de petites équipes. « Une absence peut rapidement fragiliser un service ou entraîner son interruption », illustre le conseiller en communication pointant notamment l’équipe médicale à Forestville et les dispensaires.

Le représentant assure que les équipes travaillent en continu pour combler les horaires ainsi que pour recruter, retenir et fidéliser le personnel. Le recours à la main-d’œuvre indépendante permet aussi de diminuer les découvertures.

« Nous avons fait appel à l’équipe RIDDO (Réseau d’infirmières de dépannage en obstétrique) en ce qui a trait aux services obstétriques. Les cohortes d’infirmières diplômées hors Canada (IDHC) et l’optimisation des champs d’expertise des différentes professions sont aussi des solutions », de conclure le porte-parole.