Le cavalier Éric Pelletier rafle tout à Ragueneau

Le cavalier Éric Pelletier et sa monture Bella, ont presque tout remporté lors du Mag Plein Air de Ragueneau. PHOTO EVE SIMARD

La compétition équestre Mag Plein Air de Ragueneau a eu lieu les 12 et 13 août. Il s’agissait de la dernière compétition de l’Association Équestre Côte-Nord. Le nom vedette de la fin de semaine est celui du cavalier baie-comois Éric Pelletier.

C’est plus d’une vingtaine de cavaliers qui ont participé à cette compétition équestre régionale devant une cinquantaine de spectateurs à Ragueneau.

Les membres de l’Association Équestre Côte-Nord ayant pris part à au moins trois des quatre compétitions de la région pouvaient être sélectionnés afin de participer aux finales par région du côté du Westféria de Sorel les 2 et 3 septembre.

Les cavaliers Nord-Côtiers William Charrette-Imbeault, Éric Pelletier, Fred Fortier, Samuel Desbiens, Ariane Monzerolle, Myriam Savard-Tremblay, Mégane Tremblay Beaudin, Pamela Michaud et Magalie Pineault se sont qualifiés pour ces finales.

Les jeunes de moins de 18 ans, Zoey Imbeault et Marie-Soleil Tremblay y seront également.

La relève

Des cavaliers de moins de 18 ans ont pris part à la compétition samedi. La course des barils a été remportée par Zoey Imbeault qui a gagné deux premières positions, soit dans le 1D et 2D tandis que Marie-Soleil Tremblay a remporté le 3 D.

La course des slaloms a été gagnée par Marie-Soleil Tremblay (1D), Chloé Comeau (2D) et Maude Tremblay (3D).

Finalement, pour la course d’aller-retour, Maude Tremblay a remporté le 1D, Marie-Soleil Tremblay le 2D et Emmy Crepeau Jourdain le 3D.

Marie-Soleil Tremblay de Ragueneau est également repartie avec la bourse persévérance pour sa première année compétition. Selon Pamela Michaud, Marie-Soleil est une jeune femme qui « a commencé à travailler très jeune afin de pouvoir acheter son propre cheval et en prendre soin ».

Les adultes

Les cavaliers et leur monture ont impressionné les spectateurs avec les défis à relever, dont entre autres, la course des 15 meilleurs temps.

Éric Pelletier a gagné avec sa jument Bella, Isabelle Lebrun a terminé à la deuxième place avec son cheval Jaune et Stéphane Boisseau au troisième rang avec son cheval Rio.

Éric Pelletier, à lui seul, a mis la main sur sept prix, dont six de première position dans différentes catégories.

Résultats de la compétition

(ASPT) Course de barils : 1re position 1D : Éric Pelletier, 2e position 1D : Caroline Martin

1re position 2D : Meggy Beaudin, 2e position 2D : Stéphane Boisseau

1re position 3D : Myriam Savard Tremblay, 2e position 3D : Ariane Monzerolle

Course Slalom : 1re position 1D : Éric Pelletier, 2e position 1D : Eve Simard

1re position 2D : Myriam Savard Tremblay, 2e position 2D : Édith Thorn

Course aller-retour : 1re position 1D : Isabelle Lebrun, 2e position 1D : Éric Pelletier

1re position 2D : Edith Thorn, 2e position 2D : Megane Tremblay Beaudin

Course Tour de ring : 1re position 1D : Stéphane Boisseau, 2e position 1D : Maude Tremblay

Course Relais : 1re position 1D : Isabelle Lebrun et Éric Pelletier, 2e position 1D : Zoey Imbeault et Marie-Soleil Tremblay

Grand prix de course de barils 4D : 1re position 1D : Éric Pelletier, 2e position 1D : Fred Fortier

1 ère position 2D : Caroline Martin, 2e position 2D : Stéphane Boisseau

1 ère position 3D : Edith Thorn, 2e position 3D : Sandra Carrier

1 ère position 4D : Pamela Michaud, 2e position 4D : Pamela Michaud

Grand prix de slalom 3D : 1re position 1D : Éric Pelletier, 2e position 1D : Myriam Savard Tremblay

1re position 2D : Zoey Imbeault, 2e position 2D : Edith Thorn

1re position 3D : Isabelle Lebrun et 2e position 3D : Marie-Soleil Tremblay