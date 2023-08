Université du troisième âge : trois cours offerts pour la session d’automne

L’Université du troisième âge (UTA) de Manicouagan recommence ses activités le 21 septembre à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau. Trois cours offerts par trois professeurs, dont deux nouveaux, sont au menu pour les retraités qui ont soif d’apprendre.

Les cours de l’UTA répondent aux besoins d’apprendre, d’actualiser ses connaissances et sa créativité. « “Pour le plaisir d’apprendre”, notre devise ne change pas et les cours offerts sont de grande qualité. À l’UTA, aucun préalable n’est requis, si ce n’est votre curiosité et votre intérêt, les cours sont adaptés et favorisent la communication. L’école idéale, sans devoirs ni examens », assure la responsable des communications de l’antenne de Manicouagan, Claire Du Sablon.

L’UTA-Manicouagan est affiliée à l’Université de Sherbrooke. Il est possible de s’y inscrire en ligne à partir du 24 août dès 10 h ou en personne le 7 septembre entre 10 h et 12 h à la bibliothèque municipale Alice-Lane.

Les cours

Voici les cours offerts pour la session d’automne. Tout d’abord, les leçons d’histoire se poursuivent avec l’enseignant Charles-Olivier Caron, diplômé en Études internationales et langues modernes ainsi qu’en journalisme et qui enseigne l’histoire et la géographie.

Son cours s’intitule Histoire du Japon : du Moyen Âge à l’époque contemporaine. « Nous apprendrons sur le Japon féodal moderne et contemporain à travers les événements historiques et les conflits majeurs qui ont façonné cet état et cette région du monde. Une place sera faite à la culture et la société du pays

du Soleil-Levant », informe Mme Du Sablon.

M. Caron sera en action les jeudis du 9 novembre au 7 décembre de 9 h à 12 h. Les droits de scolarité pour 15 heures de cours sont de 105 $.

De son côté, Étienne Provençal, biologiste et professeur retraité du cégep, présente Regard d’un biologiste sur sa retraite et celle des autres. « Face au vieillissement inéluctable, il est important de savoir que l’on peut toujours améliorer sa qualité de vie par des actions bénéfiques sur sa santé physique et mentale », résume la porte-parole.

Les cours se tiendront les jeudis 21 et 28 septembre de 9 h à 12 h et les droits de scolarité pour 6 heures de cours sont fixés à 42 $.

Enfin, Anthony Vigneault, enseignant de philosophie, permettra d’en apprendre plus sur la pensée écologique avec son cours L’écologie : entre nature et culture — introduction à la pensée écologique. Celui-ci vise à explorer philosophiquement l’interaction globale des vivants avec et dans leurs environnements.

Au menu : les différents courants philosophiques qui encouragèrent la division entre la nature et la culture ; les conséquences et la responsabilité du capitalisme et des technologies ; et enfin les différentes solutions répondant à la crise climatique actuelle.

Rendez-vous les jeudis du 5 octobre au 2 novembre, de 9 h à 12 h. Les droits de scolarité pour 15 h de cours s’élèvent à 105 $.

Étienne Provençal offre un cours sur la biologie. Photo courtoisie