Randonnée Vélo Santé : 100 cyclistes pédaleront pour la bonne cause 

(JG) La Randonnée Vélo Santé Alcoa a atteint son objectif de 100 cyclistes pour sa 19e édition, un nombre record. Les généreux participants prendront la route les 25, 26 et 27 août et parcourront les 300 km qui relient la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan.

Deux projets santé de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan seront leur motivation. Tout d’abord, l’événement permettra l’acquisition d’équipements chirurgicaux pour l’orthopédie à la fine pointe de la technologie.

« L’objectif de l’acquisition est de bonifier notre inventaire afin de répondre de façon optimale au nombre grandissant de patients qui auront besoin d’un remplacement articulaire dans les années à venir, de simplifier la planification et de maximiser l’utilisation des journées opératoires », explique Dr Denis Lavoie, chirurgien orthopédique et cycliste de l’édition 2023.

La randonnée soutient également un projet d’acquisition d’équipement sportif et récréatif pour les jeunes du Centre de réadaptation et de protection de la jeunesse de Baie-Comeau. L’argent amassé servira à acheter des modules de jeux, des ballons, des vélos, des balançoires et encore plus.

Rappelons que chaque participant doit récolter une somme de 1 500 $, ce qui équivaut à 5 $ du kilomètre parcouru. Au total, un minimum de 150 000 $ sera donc amassé lors de l’activité-bénéfice qui existe depuis 2004.

Présidents d’honneur

Pour cette édition, la Randonnée Vélo Santé comptait deux présidents d’honneur. Il s’agit de Jean-Philippe Comtois, directeur des ressources financières au CISSS de la Côte-Nord et Dave Prévéreault, directeur du marketing chez Tourisme Côte-Nord.

Ce dynamique duo a une vision moderne et novatrice de l’événement et souhaite miser sur la pérennité de la Randonnée à l’approche de son 20eanniversaire. « L’engouement pour la Randonnée Vélo santé est très présent. Il a y peu d’événement sportif dans la région qui existe depuis près de 20 ans. Nous pouvons être fiers », souligne M. Prévéreault.

Même si les 100 inscriptions compliquent la logistique de la randonnée, le comité organisateur est prêt à mettre tous les efforts nécessaires pour amasser le plus d’argent possible pour la cause.