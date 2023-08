Cégep de Baie-Comeau : une nouvelle vie pour 85 étudiants internationaux

Le 10 août, plus de 85 étudiants en provenance de la France, du Cameroun et de la Belgique ont mis les pieds pour la première fois en terre nord-côtière pour venir s’installer à Baie-Comeau, le temps de leurs études collégiales.

l est encore trop tôt pour prédire si les étudiants vivront dans la région après leurs années scolaires, mais chose certaine, le Cégep de Baie-Comeau les a complètement séduits.

Depuis leur arrivée, les jeunes de 17 à 18 ans ont pris part à plusieurs activités. Ils ont visité le Vieux-Québec, la ville de Baie-Comeau, dont leur futur établissement collégial. Ils ont fait leurs premières courses, accompagnés par des membres du personnel du cégep. Ils ont également participé à un pique-nique en plus d’un tour d’autobus guidé.

Une présentation des personnes-ressources et des différents services offerts par l’établissement d’enseignement, une formation sur le système bancaire au Québec et ses différences avec ailleurs dans le monde ainsi qu’une formation sur le curriculum vitae nord-américain a été au programme chargé des Baie-Comois d’adoption.

Les étudiants ont pu rencontrer les enseignants de leur programme et poser leurs questions. Les 80 jeunes ont tous été logés dans les résidences du cégep.

Une expérience positive

Noë Vernet, un jeune étudiant de 17 ans originaire de la Bretagne, une région à l’ouest de la France, est très heureux de venir s’installer pour les trois prochaines années à Baie-Comeau pour étudier la technique forestière.

Il s’agit de sa toute première visite au Québec. « L’accueil est vraiment bien », souligne-t-il. Son goût d’aventure était bien clair et il a choisi l’endroit le plus au nord possible pour le vivre. « Je ne regrette pas du tout mon choix, c’est vraiment très vaste », lance-t-il.

L’amoureux de la forêt se dit au paradis. Sans savoir s’il fera une carrière nord-côtière, il compte bien profiter de ses trois années dans la région.

Il confie que pour quelques-uns de ses camarades, l’adaptation est un peu plus mise à rude épreuve, mais pour lui, tout se passe dans l’harmonie et le plaisir de cette nouvelle aventure.

Record d’inscriptions

Le Cégep de Baie-Comeau a accueilli, le 21 août, 740 étudiants en provenance des quatre coins du Québec et de l’international, soit 59 de plus que l’an passé à pareille date. Au nombre de ceux-ci, 187 arrivent d’outre-mer, dont 85 inscrits en première année, ce qui représente le plus grand nombre d’élèves de l’international enregistré à ce jour. Le cégep déjoue les prévisions ministérielles.Ces données seront officiellement confirmées le 20 septembre.

« Notre établissement a su se démarquer au cours des dernières années, notamment avec l’acquisition de nouvelles formations et par le dynamisme dont il fait preuve dans ses actions de communication et de recrutement », exprime Manon Couturier, directrice générale.