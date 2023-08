Club de vélo de montagne de Baie-Comeau : trois athlètes sur le podium à la coupe du Québec

Une compétition importante de la coupe du Québec de vélo de montagne a eu lieu à Nakkertok en Outaouais et neuf athlètes de Baie-Comeau y ont pris part. Parmi les cyclistes, trois d’entre eux ont réussi à se faufiler sur un podium.

Le jeune Vincent Lévesque a décroché une troisième place dans la catégorie U11 lors de sa première course. C’est de cette façon qu’il a récolté sa toute première médaille en Coupe du Québec.

« Le jeune athlète faisait partie d’un groupe à 4, derrière les trois premières positions. Au dernier tour, il a lancé une charge à quelques centaines de mètres de l’arrivée pour se détacher du groupe afin de poursuivre et devancer un adversaire pour prendre le 3e rang », a expliqué Dominic Martin, entraîneur pour le Club de vélo de montagne de Baie-Comeau.

Dans la catégorie Cadets Experts (U17), l’athlète Élisabeth Martin a terminé au 4e rang, soit à une seule seconde de la troisième place lors de sa première course et elle a réussi à se classer pour un second podium en terminant cinquième pour sa deuxième course.

Guillaume Lévesque, entraîneur-athlète pour le club de Baie-Comeau, a aussi réussi à se classer au quatrième rang deux fois plus tôt qu’une. Il est monté sur le podium deux fois également. Il a participé dans la catégorie Maîtres Experts 35-44.

Dominic Martin confirme que les Championnats québécois auront lieu au Mont Sainte-Anne à la fête du Travail et que la dernière étape du circuit régional se déroulera quant à elle la fin de semaine suivante dans les sentiers du cégep de Baie-Comeau.

