Le portail d’entrée de la municipalité de Pointe-aux-Outardes devient de plus en plus attractif. Sur la photo, on aperçoit la nouvelle toilette écologique.

Pointe-aux-Outardes : le portail d’entrée de plus en plus attractif

Maintenant muni de jeux pour enfants, le portail d’entrée de la municipalité de Pointe-aux-Outardes devient de plus en plus attractif pour la population locale et les visiteurs. D’abord utilisé comme simple stationnement pour les covoitureurs, il dispose aujourd’hui d’attraits diversifiés et ce n’est pas terminé.

Son développement s’est déroulé en plusieurs phases. Le marché public a fait son apparition et trois kiosques y sont disponibles pour les exposants intéressés. La Coopérative Gaïa est l’un d’entre eux. Mais, l’implantation d’un tel marché au parc des Pionniers à Baie-Comeau et le marché ambulant de la Table bioalimentaire de la Côte-Nord met du sable dans l’engrenage.

« Je n’en veux pas à la Ville de Baie-Comeau, assure le maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand. Mais il faut trouver des moyens de rendre le portail d’entrée encore plus intéressant et dynamique. »

L’instance municipale commencera donc par installer l’électricité au bâtiment principal. Le mandat a été accordé à l’entreprise Var inc. au montant de 7 276 $ lors de la séance municipale du 3 juillet. « Ça va permettre aux producteurs d’utiliser des réfrigérateurs ou des congélateurs pour garder au frais leurs aliments. On pourra aussi mettre de l’éclairage et organiser des spectacles intimes », précise M. Normand.

Comme autre ajout, grâce à une aide financière de 86 888 $ du Programme de mise en valeur intégré d’Hydro-Québec, Pointe-aux-Outardes a installé des jeux pour les enfants, une aire de relaxation pour les passants et une toilette écologique, un produit novateur dans la région. « Une borne électrique pour recharger les véhicules s’en vient aussi », dévoile le maire.

Pour diversifier les activités au portail, la municipalité mettra en place des thèmes mensuels accompagnés de jeux « qui vont permettre d’attirer du monde dans le marché public en même temps qu’on va dynamiser notre portail ». Au fur et à mesure que l’organisation municipale aura accès à des subventions, des éléments seront ajoutés dans cet endroit d’accueil.

Pancarte à l’entrée

À l’entrée de Pointe-aux-Outardes, la pancarte à l’effigie de la municipalité a perdu ses lettres de noblesse. C’est pourquoi le maire souhaite la rafraîchir et en profiter pour mettre de l’avant les nouvelles couleurs de l’image de la municipalité.

« Tout notre affichage de rue sera refait l’année prochaine en fonction de cette mouture des couleurs et du lettrage. On commence par l’enseigne à l’entrée et le printemps prochain, on va faire le remplacement de toutes les pancartes de rue pour qu’elles soient plus grandes et plus visibles », divulgue Julien Normand.

La pancarte à l’entrée de Pointe-aux-Outardes sera rafraîchie.