Club de judo de Baie-Comeau : les voisins français en visite 

Le club de judo de Baie-Comeau a eu l’occasion de reprendre les échanges de judokas intercontinentaux après une pause obligatoire forcée par la pandémie. Cette année, c’est au tour des Français de venir visiter une partie de la Côte-Nord pour une semaine. Un véritable coup de cœur pour nos cousins français.

Le premier échange qui a eu lieu entre le Club de judo de Baie-Comeau et celui de la délégation française s’est organisé en 2019. Il a repris cette année à l’inverse de ce qui s’était déroulé il y a 4 ans. Ce sont 18 judokas européens qui sont venus ici sur la Côte-Nord. Il s’agissait d’une toute première visite au Canada pour l’ensemble des visiteurs de Saint-Arnoult-en-Yvelines, près de Paris.

Une semaine bien remplie pour s’imprégner de la région a été organisée. Les visiteurs ont passé du temps tous ensemble en activité de plein air chez Attitude nordique. Ils sont aussi allés au Club de tir de Baie-Comeau, ils ont visité le centre-ville de Baie-Comeau en plus de rencontrer Lysandre St-Pierre, mairesse suppléante, qui leur a fait découvrir l’hôtel de ville.

Les judokas ont voyagé jusqu’à Manic-5 pour découvrir l’impressionnant barrage hydroélectrique et ils ont appris sur l’histoire de la région à Franquelin, au village forestier d’antan.

En plus de toutes ces activités, des soupers rassembleurs au goût du Québec, des baignades dans le fleuve Saint-Laurent et de la pêche en mer étaient au calendrier.

Julien Vanson, judoka au Club de judo de Baie-Comeau et ancien athlète de la délégation française, a initié ce projet culturel. Il est venu étudier à Baie-Comeau dans le programme Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique, il y a quelques années, avant de s’installer officiellement sur la Côte-Nord.

« Grâce à Julien, on a créé le lien avec le club de Baie-Comeau. Ils sont venus il y a quatre ans, on les a reçus avec plaisir. Ç’a été un moment très sympathique, à la fois sportif, culturel et aussi d’amitié. C’est le lien qu’on cherche à cultiver avec nos amis québécois. C’est historique! », lance l’entraîneur Jean-Michel Chifflet de la délégation française.

« Cet accent que vous cultivez, ces expressions que vous cultivez, ça nous fait beaucoup sourire », racontent d’un commun accord les nouveaux visiteurs en riant.

Des campagnes de sociofinancement sur une longue période ont pu permettre aux 15 jeunes judokas de 14 à 18 ans et aux trois adultes accompagnateurs de vivre cette expérience internationale sur la Côte-Nord.

Des pratiques sportives ont également eu lieu à quelques occasions pendant cette semaine bien remplie. Ces entraînements permettent de travailler de façon différente et d’en apprendre sur l’autre délégation. « C’est aussi un des objectifs de se construire en regardant les autres », dit M. Chifflet.

« Le but n’est pas de compétitionner, c’est d’échanger et d’être capable d’apprendre et de transmettre, c’est l’amitié, c’est le plaisir du judo », expose Robin Gagné, professeur au Club de judo de Baie-Comeau.

« C’était génial »

Flavien Norie, judoka en visite pour une première fois au Québec, a adoré son expérience culturelle. « C’est amusant, on passe de très bons moments ici », lance-t-il.

L’accent québécois a amusé de façon générale les visiteurs. Ils se sont particulièrement attachés.

« Le Québec, c’est huit fois la taille de la France, c’est énorme », s’est surpris M. Norie. La superficie du territoire a été impressionnante pour les Français.

Flavien Norie souhaite d’ailleurs venir à nouveau pendant la saison hivernale puisqu’il a adoré son séjour.

La poutine, les mets thématiques à la cabane à sucre et les viandes sauvages ont été proposés aux Européens qui ont grandement apprécié cette expérience culinaire.