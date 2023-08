Judith Gagné est la nouvelle directrice générale du CEDFOB

Judith Gagné vient d’être nommée à la direction générale du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) de Baie-Comeau.

Mme Gagné œuvre dans le domaine forestier depuis près de vingt ans. Elle est ingénieure forestière et possède plusieurs expériences, comme enseignante en Technologie forestière au cégep de Baie-Comeau, à titre de directrice de la foresterie de Produits forestiers Résolu ou encore comme chercheuse pour le CEDFOB.

Steeve St-Gelais, président du conseil d’administration du CEDFOB et président de Boisaco, et Manon Couturier, vice-présidente du CEDFOB et directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, se réjouissent de cette nomination.

« Sa connaissance du milieu forestier et des entreprises et organisations, sa vision du développement de la recherche et de l’innovation, ainsi que l’importance qu’elle accorde au modèle de gestion collaborative, sont au nombre des raisons pour lesquelles la candidature de Mme Gagné a été retenue pour succéder à M. Michael Cosgrove « , exprime en premier lieu M. St-Gelais.

« Le mandat de Mme Gagné débute dans une période où le CEDFOB est dans une très bonne posture, jouissant d’un rayonnement important, notamment en lien avec les nouveaux laboratoires à la fine pointe de la technologie dont il dispose, situés dans le Pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale annexé au cégep. Nous sommes persuadés que les connaissances et les expériences de Mme Gagné permettront à notre centre collégial de transfert de technologie et à son équipe de continuer de se démarquer sur la scène scientifique, au bénéfice du Cégep et de sa région », ajoute Mme Couturier.