Un montant final de 160 000 $ pour Vélo Santé

Le décompte est officiel : c’est un record depuis 2013 pour la Randonnée Vélo Santé Alcoa qui a amassé un montant final de 160 000 $ au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, en plus de réunir 100 cyclistes.

Lors de la célébration de clôture le 27 août, à laquelle a assisté une centaine de personnes, un montant de 144 600 $ a été dévoilé. Les applaudissements et les cris de joie dans la salle ont permis de constater la fierté qui y régnait. Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a ajouté 400 $ à cette somme afin de l’arrondir à 145 000 $.

Le décompte final, après plusieurs dons de dernière minute, s’élève à 160 000 $, confirme le coprésident d’honneur de l’activité-bénéfice, Dave Prévéreault, aussi directeur marketing chez Tourisme Côte-Nord.

Ce dernier se dit fier de ce que l’équipe a réussi à accomplir : « On est fier d’être passé de 61 cyclistes l’an passé, on a créé une vague de solidarité […] pour avoir 100 cyclistes cette année. »

« Nous sommes passés de 106 000 $ en 2022 à 160 000 $ en 2023, ce qui représente 54 000 $ de plus pour la santé en région », ajoute-t-il.

Défis et émotions

Rappelons que cette édition s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Dave Prévéreault et de Jean-Philippe Comtois, directeur des ressources financières au CISSS de la Côte-Nord.

« Ça a été une année remplie de défis et d’émotions. De voir des familles, des pères, des filles, des frères et des sœurs rouler ensemble dans cette randonnée. On a vu des médecins rouler avec nous et plein de gens de toutes sortes de catégories », déclare M. Prévéreault, rempli d’émotions.

« Ça a été une année exceptionnelle », renchérit M. Comtois. « J’ai eu énormément de plaisir à faire la randonnée. Il y a eu beaucoup de travail en amont et on avait hâte que ça commence. On avait hâte de sortir des réunions, de la planification et de faire ce qu’on aime, d’être sur la route avec nos amis cyclistes », poursuit-il.

Pour Jean-Philippe Comtois, malgré les défis qu’ont engendrés l’inflation ou la gestion du début à la fin, il était très « gratifiant » de prendre la parole lors de l’arrivée devant les 100 cyclistes.

« On fait ça pour quoi au bout ? On le fait pour la cause, c’est pour la fondation de l’hôpital. C’est pour acheter des équipements qui vont servir à notre population pour qu’on puisse les soigner ici, dans notre région », note Dave Prévéreault.

