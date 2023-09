Les travaux de réfection de la rampe de mise à l’eau du Vieux Poste sont plus coûteux que prévu.

80 000 $ de plus pour la rampe de mise à l’eau au Vieux Poste

Les coûts pour la remise en état de la rampe de mise à l’eau au Vieux Poste dépassent le budget initial. Baie-Comeau doit y injecter encore 80 000 $.

« Les dépassements de coûts sont en très grande partie justifiés par la hausse du coût du béton. Le coût du béton au mètre cube a explosé en cours de pandémie », explique François Corriveau, directeur général de la Ville de Baie-Comeau.

Depuis que les demandes de subvention ont été déposées, il y a un écart de 50 000 $ juste pour le béton, selon le directeur général. Le projet était évalué au départ à 170 000 $. Les frais d’autres matériaux ayant augmenté expliquent la nécessité d’injecter 80 000 $ supplémentaires dans ces travaux.

« Les travaux consistent à complètement retirer la dalle de béton qui est sur place et à en couler une nouvelle, en changeant aussi la pente. […] On a essayé de modifier le projet afin de le rendre moins dispendieux, mais on arrive toujours autour de 80 000 $ en excès », ajoute M. Corriveau.

Rappelons que l’instance municipale peut compter sur une subvention du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec pour ce projet.

Le directeur général soutient l’importance de l’intervention : « La rampe de mise à l’eau était demandée par la population au niveau de l’accessibilité, autant à la rivière Manicouagan qu’au fleuve en général. » Si tout va comme prévu, ce dernier souhaite voir les travaux se réaliser cet automne.