Élisabeth Martin termine 8e au Canada 

La jeune cycliste de 15 ans Élisabeth Martin en est à sa toute première année dans la catégorie U17 expert fille. Rivalisant avec des athlètes féminines plus vieilles et plus expérimentées, la jeune baie-comoise ne donne pas sa place.

Après la sortie des résultats finaux nationaux pour la saison 2023, Élisabeth a conclu son été en huitième position chez les moins de 17 ans, et ce, pour tout le Canada. Rappelons que l’athlète a également remporté une médaille de bronze lors des Jeux du Québec 2023.

« Ça ne fait pas tellement longtemps que je pratique des saisons complètes, mais j’aime vraiment beaucoup ça le vélo », a exprimé la cycliste en entrevue au journal Le Manic. Elle a commencé ce sport grâce à son grand frère Thomas qui l’a beaucoup inspiré. Le vélo de montagne a une place très importante chez la famille Martin.

Au niveau provincial, Élisabeth se trouve à être la plus jeune athlète à performer ainsi puisque son classement en cinquième position précède quatre Québécoises de 16 ans avec une année de plus d’expérience dans la même catégorie.

« Ça, c’est vraiment quelque chose dont je suis fière », mentionne-t-elle. Elle souhaite d’ailleurs garder ce titre lors des Championnats du Québec 2023 au mont Saint-Anne.