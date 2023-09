La revue littéraire Moulin à papier voit le jour

La revue littéraire Moulin à papier est une revue de création artistique mettant en lumière l’art de 15 artistes nord-côtiers. Une toute première édition voit le jour. Audrey Givern-Héroux, membre fondatrice du projet nous en parle.

« C’est une idée qui nous trottait dans la tête depuis l’automne dernier », lance Mme Givern-Héroux. En formant un comité éditorial, l’équipe a pu sélectionner 15 artistes nord-côtiers afin de présenter l’art de chacun d’eux dans cette revue littéraire.

« Plus on offre de la culture aux gens, plus les gens vont en consommer, c’est notre mission à l’Ouvre-Boîte culturel. C’est également pour ça qu’on est une bonne gang de bénévoles qui mettent du temps à organiser des événements et ateliers culturels », lance Audrey Givern-Héroux. « C’est chouette de voir que les gens sont au rendez-vous », ajoute-t-elle.

Pour une dizaine d’artistes, il s’agit d’une première expérience de publication. « Pour certains, c’est parti des ateliers artistiques qu’on offre à l’Ouvre-Boîte culturel. De cette façon, ça permet aussi à la population de découvrir des artistes émergents de la région », déclare la porte-parole.

Le comité a l’intention de poursuivre un projet de revue littéraire de création annuellement dans les prochaines années. Le coût de 15 $ par revue vendue retournera dans les coffres de l’organisme à but non lucratif. « C’est entièrement réinvesti dans la culture d’ici », précise Mme Givern-Héroux.

La revue littéraire est disponible dans quatre points de vente sur le territoire

de la Côte-Nord, soit à

L’Alternative de Baie-Comeau (uniquement lors des événements de l’Ouvre-Boîte culturel), à la Librairie A à Z de Baie-Comeau, à la Librairie Côte-Nord de Sept-Îles et au café Kiboikoi des Escoumins.