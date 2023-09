Les travaux achèvent sur le boulevard Pierre-Ouellet

Des travaux d’asphaltage de 5,8 M$ ont été réalisés sur le boulevard Pierre-Ouellet, entre les deux secteurs de Baie-Comeau, durant les mois de juillet et août.

La zone de chantier restera en place dans la semaine du 4 septembre sur le boulevard Pierre-Ouellet, question d’effectuer le marquage de la route.

« Mardi [29 août], nous avons terminé l’asphaltage et cette semaine, nous terminons de poser les glissières de sécurité », indique Sarah Gaudreault, conseillère aux communications du Ministère des Transports et de la Mobilité Durable (MTMD) sur la Côte-Nord.

C’est en ce 31 août que les travaux devaient initialement prendre fin. Selon Mme Gaudreault, il faut prendre en compte les journées de pluie durant lesquelles les travailleurs ne peuvent asphalter.

« Il n’y a plus de signaleurs non plus, nous avons remis en fonction les feux de circulation entre les deux secteurs. La semaine prochaine, si la température le permet, nous pourrons faire le marquage de la route », mentionne-t-elle.

Puisque la zone de chantier reste en place encore une semaine, Sarah Gaudreault précise : « C’est important de respecter la zone de travaux, même si la circulation est plus fluide. Tant qu’on est en zone de chantier, le 50 km/h s’applique. »

Détour pour la 389

Les travaux de raccordement avec le nouvel accès de la route 389 obligent le MTMD à prolonger la fermeture de l’accès à partir du boulevard Comeau jusqu’au 7 septembre.

Seulement la circulation locale est permise. L’accès pour la route 389 se fait par l’avenue du Labrador, à partir du boulevard Pierre-Ouellet.