Mieux connaître le vin avec Vincent Ross

Vincent Ross est un autodidacte du vin, enseignant de français au secondaire à temps plein, il entame sa deuxième année à titre de conférencier. Cet atelier-conférence, offert à la population, permettra de mieux connaître le vin, mais surtout de mieux le boire.

Sous forme de théorie et de dégustation, le Baie-Comois tente de sensibiliser les amateurs de vin à mieux connaître ce qu’ils boivent avec conscience et connaissance. La conférence, qui a pour titre Mieux connaître ce que nous buvons, vise à se familiariser avec les bases, les cépages et ce qui est offert actuellement dans le marché du vin.

Il s’agit d’une deuxième année de conférences pour M. Ross. « L’an dernier, nous avions deux dates d’atelier à Baie-Comeau et il y avait eu beaucoup de demandes », précise-t-il.

Une conférence permet à dix personnes d’y assister. Puisque celles-ci étaient toutes complètes, Vincent Ross croit que l’intérêt est encore important. « On verra si ça s’essouffle, mais c’était plein donc d’après moi, on est bon pour encore pour quelques-unes avant d’avoir fait le tour de la clientèle intéressée », considère-t-il.

L’intérêt pour le vin est arrivé dans la vie de l’enseignant grâce aux restaurants et aux sommeliers qui l’ont souvent conseillé. En s’intéressant de plus en plus sur ce qu’il buvait, il s’est éduqué avec des documentaires, des livres et des personnes spécialisées en la matière.

Avec l’engouement du vin nature, l’expert en vin s’est intéressé plus précisément à ce qu’il buvait. « Souvent, on s’intéresse à ce qu’on mange, d’où ça vient, mais on oublie parfois que dans le vin, on peut aussi moins boire, mais mieux boire, tout en encourageant les personnes dans le domaine qui respecte ça », dit-il.

Comment mieux boire ?

« C’est rare qu’on s’intéresse à ce qui se passe derrière tout le travail de la fabrication du vin », insiste M. Ross. C’est pour ces raisons qu’il informera les gens des façons principales d’aborder la culture du vin.

« Il y a la culture conventionnelle où l’on ajoute tous les pesticides et produits chimiques inimaginables dans les champs pour que ça fonctionne et goûte la même chose chaque année », dénonce-t-il.

Cette façon non éthique est répandue dans le choix d’un vin, en connaissant sa provenance, cela devient d’autant plus important, selon le conférencier.

Vincent Ross a pris également le temps de choisir des bouteilles sur le territoire nord-côtier. « J’apporte seulement des bouteilles qui sont disponibles aux SAQ de Baie-Comeau. Ce sont des produits qui sont très accessibles », assure-t-il.

Le conférencier souligne que depuis les six dernières années, il y a un changement important dans les Sociétés des alcools du Québec. « Les gens demandent de plus en plus de vins éthiques. À Baie-Comeau, on est capable de très bien boire. »

Un atelier-conférence aura lieu pour une première fois à Forestville, le 23 septembre au CFP de l’Estuaire. Des ateliers auront aussi lieu à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau durant le mois d’octobre, mais les dates restent à confirmer.