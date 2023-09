Un programme pour redonner vie aux bâtiments désuets à Baie-Comeau

Que ce soit dans le but de remettre en état ou de donner de l’éclat aux immeubles qui en ont besoin, la Ville de Baie-Comeau souhaite créer un tout nouveau programme pour la réalisation des travaux nécessaires.

Le programme de revitalisation des bâtiments désuets se veut un nouvel outil pour donner un coup de pouce aux gros projets.

« C’est un projet qui touchera surtout les immeubles qui nécessitent une intervention de travaux de plus de 2 millions de dollars », explique François Corriveau, directeur général de la ville de Baie-Comeau.

Ce dernier tente de rappeler l’intention de Baie-Comeau de donner un second souffle aux immeubles qui ont grand besoin d’amour. D’ailleurs, ce programme ne vise pas un secteur en particulier.

« Tous les immeubles dans les limites de la ville » y seront admissibles, remarque Pierre-Olivier Normand, agent aux communications.

« On a mis la table beaucoup plus large au niveau du zonage des zones admissibles », indique M. Corriveau, qui cite des exemples. « Il y a le projet du 6771, Place LaSalle qui est un projet de revitalisation d’un immeuble désaffecté, qui appartient à la Ville de Baie-Comeau », lance-t-il.

En revanche, il précise toujours garder en tête d’aider les commerces ayant des projets de revitalisation plus petits.

« On comprend que, lorsqu’on veut faire de la réfection de façade de petits commerces, ce n’est pas ce programme qui sera le meilleur », ajoute-t-il.

« On va entre autres revenir avec des études de la firme Rue Principale qui nous accompagne pour tout ce qui englobe le secteur de Puyjalon et Bossé et on va, à partir du rapport, créer un autre programme qui s’adressera à des plus petites interventions qui sont inférieures à 2 M$ », soutient M. Corriveau.

Pour l’instant, le projet de programme de revitalisation vient tout juste d’être déposé en séance du conseil de la ville, mais M. Normand indique que les promoteurs ou les propriétaires d’entreprises qui s’y intéressent peuvent se renseigner auprès du service de développement économique de la ville.