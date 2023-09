Championnat du monde cadet de judo : Vincent Roberge-Poitras vise un cycle olympique

Vincent Roberge-Poitras a commencé à pratiquer le judo il y a huit ans. Près d’une décennie plus tard, le Baie-Comois a participé pour une première fois au Championnat du monde des judokas de moins de 18 ans en Croatie. À 17 ans, il vise aujourd’hui un cycle olympique, rien de moins.

Le judoka performe actuellement sur les scènes provinciale et nationale. En 2023, il s’est classé premier aux Jeux du Québec et deuxième aux Championnats canadiens. Vincent Roberge-Poitras a également reçu le titre de champion canadien en 2021 et 2022 en plus d’avoir participé à la compétition européenne à Bremen en Allemagne.

Sa première participation aux mondiaux est possible grâce à sa performance et sa deuxième place aux Championnats canadiens qui se sont déroulés à Montréal du 18 au 21 mai.

Le jeune homme est fier d’avoir vécu cette expérience, mais se dit déçu de n’avoir pu performer à la hauteur de ce qu’il désirait.

« J’ai perdu face au 8e judoka mondial lors du premier tour. C’était un très fort adversaire et le combat était égal jusqu’à ce que je commette une erreur et que je perde le combat. C’est une expérience unique, car peu de monde peut se vanter d’avoir participé aux Championnats du monde, mais moi je dois avouer que je suis déçu de ma performance. Je n’étais pas venu ici pour perdre », confie-t-il.

Vincent Roberge-Poitras visualise déjà ses prochains Championnats du monde mentionnant qu’il a appris de ses erreurs et qu’il sera meilleur grâce à l’expérience qu’il aura acquise.

Le judoka déterminé soutient que ses prochains objectifs sont de « remporter une médaille lors des Championnats panaméricains dans quelques semaines à Calgary pour ensuite participer à plus de compétitions internationales et pouvoir commencer un cycle olympique ».

Des liens tissés serrés

À 15 ans, Vincent Roberge-

Poitras a quitté sa famille, ses amis et sa région afin de pouvoir s’entraîner à Boucherville et au stade olympique de Montréal. « J’ai pris cette décision pour tenter de devenir le meilleur que je peux être », exprime-t-il.

Ce déménagement a été particulièrement difficile pour le jeune homme à l’époque. « La première année a été l’année la plus dure de ma vie. Être loin de ma famille est le plus difficile pour moi. Le judo, c’est énormément de sacrifices et il faut dire que je ne crois pas qu’il existe quelqu’un de plus déterminé que moi […] me battre au judo est la chose que j’aime le plus au monde », raconte-t-il.

Le Club de judo de Baie-Comeau est un endroit symbolique et important pour l’athlète de haut niveau. Son premier entraîneur, Robin Gagné, est toujours un mentor pour lui. « Il m’a beaucoup aidé et supporté », dit-il.

Lorsque Vincent Roberge-

Poitras revient chez lui à l’occasion, il rend visite à son ancien club de judo. « Chaque fois que je viens à Baie-Comeau, je vais revoir mon club et m’entraîner avec eux. J’en profite pour montrer certaines techniques », dévoile-t-il.