Ma Ville Ma Voix de retour

Ma Ville Ma Voix est de retour avec la thématique Ta ville, ta toile! Colore Baie-Comeau de tes idées et lance un appel aux idées et aux projets à la population de Baie-Comeau et des environs.

La Ville de Baie-Comeau recueillera, du 15 septembre au 31 octobre, les projets pour la démarche Ma Ville Ma Voix.

En lien avec la thématique, cinq priorités sont définies pour encadrer le dépôt. Il s’agit de l’accès aux plans d’eau et à la forêt, le dynamisme culturel, la stimulation de l’esprit entrepreneurial, la mise en valeur de la production alimentaire locale et l’accès à l’éducation supérieure.

L’initiative doit également démontrer un effet positif global en matière de développement durable, tout en intégrant un volet éducatif citoyen lié à ce dernier.

Après la période de dépôt d’idées et de projets, il y aura les votes du 28 novembre au 14 décembre et le dévoilement des quatre initiatives priorisées le 16 janvier 2024.

La bonification des initiatives priorisées au Forum citoyen se fera au mois de mars.

Toutes les personnes intéressées peuvent déposer leur projet en remplissant un formulaire sur le site web suivant : www.mavillemavoix.com.