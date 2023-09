(PHOTOS) DekHockey Côte-Nord : Bilan parfait pour la saison 2023

On peut affirmer qu’il s’agit d’une mission accomplie pour la saison d’été 2023 de DekHockey Côte-Nord. Une saison avec un nombre d’inscriptions records qui représente bien la popularité de ce sport à Baie-Comeau.

En réponse aux séries 2023, plus de seize équipes prendront part au Championnat provincial de hockey-balle afin de représenter Baie-Comeau. La ligue a sélectionné les deux équipes finalistes de chacune des catégories adultes. Ce championnat se déroulera durant trois fins de semaine consécutives du mois de septembre dans Charlevoix.

« Dans les catégories adultes, on a vraiment eu un résultat non égalé d’inscriptions. 49 équipes se sont inscrites, c’est à peu près quatre équipes de plus que l’an dernier », confirme Julien Camiré, cofondateur de la ligue DekHockey Côte-Nord.

En plus de ce record d’inscriptions, neuf nouvelles équipes se sont formées dans différentes catégories pour que tous les niveaux puissent y trouver plaisir.

Let’s go les filles !

La popularité du sport ne s’est pas fait sentir seulement dans les catégories adultes. Une toute nouvelle équipe de filles junior a vu le jour cette année.

De plus, les propriétaires de DekHockey Côte-Nord se sont rendus aux activités de Fillactive à la polyvalente des Baies le 30 mai afin de faire découvrir ce sport aux adolescentes de la région. « Il y en a plusieurs qui sont venues l’essayer, et la plupart d’entre elles voulaient s’inscrire », mentionne M. Camiré.

Malheureusement, il était impossible pour celles-ci de participer à la saison qui était en cours, mais l’organisateur prédit que cette popularité féminine se poursuivra dès la prochaine année.

Depuis 2017, la ligue peut pratiquer ses activités à l’extérieur en plus d’offrir un service de restaurant-bar ainsi qu’une terrasse. En six ans, une surface de jeux est passée à deux surfaces.

Julien Camiré souhaite que la ligue puisse continuer de bénéficier de nouveautés. « Chaque année, on essaie d’investir. L’an dernier, on a changé nos buts et l’an prochain, on souhaite acheter un (deuxième)tableau d’affichage numérique », explique-t-il.

Il est d’ailleurs actuellement possible de s’inscrire pour la saison automnale 2023. Notons que tous les gagnants de la saison sont indiqués sur le site web de DekHockey Côte-Nord.

Galerie photo