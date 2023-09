Championnats québécois de vélo de montagne : cinq médailles pour trois Baie-Comois

Jean-Simon Lajoie a réussi à monter deux fois sur le podium en remportant une médaille d’or et une d’argent. Photo courtoisie

Les Championnats québécois de vélo de montagne disputés au mont Sainte-Anne les 2 et 3 septembre ont couronné trois cyclistes parmi une quinzaine d’athlètes représentant l’équipe Mon Vélo de Baie-Comeau.

Jean-Simon Lajoie, jeune athlète de 19 ans, a réussi à monter deux fois plutôt qu’une sur le podium. Il est reparti avec le titre de champion nouvellement dans la catégorie sénior 19-35 ans dans la discipline XCC en plus d’enfiler la médaille d’argent à son cou pour sa course longue distance.

Le jeune cycliste a savouré sa dernière compétition de la saison. « Il y avait une belle ambiance étant donné que c’était la dernière course de la saison. C’était la première fois qu’il y avait une aussi grosse délégation de Baie-Comeau, donc j’ai pu être encouragé par plusieurs personnes et c’est ce qui rendait l’événement plus amusant », raconte-t-il.

Jean-Simon Lajoie en est à sa première année dans sa catégorie et déjà, il est monté à trois reprises sur le podium.

L’entraîneur de l’équipe du volet compétition, Guillaume Lévesque, est fier de ses athlètes. « Belles performances de tous les jeunes samedi et dimanche avec la chaleur qui était au rendez-vous », souligne-t-il.

Il a également ajouté que pour les athlètes Élisabeth Martin, qui a terminé deuxième, ainsi que Jean-Simon Lajoie, il s’agissait « d’une super course avec des attaques au bon moment sur le parcours de XCC probablement le plus exigeant de la saison ».

Lui-même a remporté deux médailles lors de ce championnat. Il est rentré à la maison avec une médaille d’or pour la course XCO et une médaille de bronze au XCC chez les maîtres 35-44 ans.