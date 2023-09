24 500 $ pour les femmes et les enfants 

Même si l’activité de financement existe depuis huit ans, le 9 septembre avait lieu la sixième édition en présentiel du défi Rapport Égalitaire organisé par la Maison des femmes de Baie-Comeau. Un montant de 24 500 $ a été amassé pour venir en aide aux femmes et enfants victimes de violence conjugale dans la Manicouagan.

« C’est rare que nous ayons une chambre de libre, c’est très achalandé », confie Hélène Millier, coordonnatrice de la Maison des femmes de Baie-Comeau en précisant qu’elle ne refuse aucune victime. « C’est impressionnant de voir à quel point il y a des besoins dans une petite ville comme Baie-Comeau », ajoute-t-elle.

La campagne de financement permet de venir en aide concrètement aux femmes et à leurs enfants afin de se sortir du cercle de la violence. « C’est du surplus qu’on donne aux femmes », précise la coordonnatrice. Des cartes cadeaux, des déménagements ou même des frais de dentiste peuvent faire partie de cette aide.

« Tout coûte plus cher », lance Mme Millier, expliquant que l’équipe doit augmenter d’année en année les dons offerts aux femmes dans le besoin.

Le défi Rapport Égalitaire est né d’une idée empruntée par la chambre de commerce, il y a quelques années, et a été modifié pour mettre en lumière le rapport homme et femme de façon égale. Le choix du parcours est aussi physique, mental et artistique dans lequel les trois hommes et trois femmes doivent s’entraider.

La Maison des femmes de Baie-Comeau détient 12 chambres dans le secteur d’hébergement, il y a 18 lits disponibles et plusieurs services sont offerts à l’extérieur du centre d’hébergement.

Si vous êtes victimes de violence conjugale, la Maison des femmes de Baie-Comeau est ouverte en tout temps et vous pouvez vous rendre sur place jour et nuit accompagnée de vos enfants ou joindre l’équipe au 418 296-4733.