(PHOTOS) 15 000 $ pour la fondation du Drakkar

Le 7 septembre avait lieu le 19e tournoi de golf du Drakkar de Baie-Comeau. Les 15 000 $ récoltés lors de cet événement serviront à la fondation de l’équipe, soit pour venir contribuer à la réussite scolaire des athlètes avec le fonds d’études pour les joueurs.

« On a atteint nos objectifs », souligne Joëlle Bernier, directrice des opérations et développement des affaires pour le Drakkar de Baie-Comeau. En effet, 24 équipes, 25 hockeyeurs et 160 convives pour la soirée ont tiré profit du succès de l’activité-bénéfice.

En plus de l’activité, du souper et de la soirée, un encan crié a eu lieu et un sac à l’effigie de l’équipe a été remporté pour une somme de 2 300 $. « Ce fut le clou du spectacle de la soirée », se souvient Mme Bernier.

Autre nouveauté cette année, le protocole du mot d’honneur du président a été renouvelé. « On est arrivé en 2023 et nous avons fait un podcast en direct avec le président d’honneur M. Michel Morissette qui a été la voix du Drakkar pendant 25 saisons et ses acolytes Patrick Lowe et Léopold Nadeau », précise Joëlle Bernier ajoutant que plusieurs anecdotes ont été racontées sur la carrière de l’animateur.

Prêt pour une 20e édition

Joëlle Bernier a confirmé qu’une 20e édition aurait bel et bien lieu l’an prochain. « La collaboration avec le Club de golf de Baie-Comeau se passe très bien », dit-elle.

« C’est une complicité naturelle en termes de carrière de hockey et de golf même si c’est un peu cliché », explique-t-elle. « Ç’a vraiment été un beau succès, l’ensemble des partisans et partenaires ont apprécié l’ensemble de la journée », renchérit la directrice.

Une cause plus qu’importante

Cet événement caritatif est plus que nécessaire pour les études des athlètes. « On ne forme pas juste des hockeyeurs, mais on forme des humains de demain », exprime Joëlle Bernier en rapportant les mots de Guillaume Bérubé, le trésorier du conseil d’administration.

L’objectif du programme est de faciliter l’épanouissement des joueurs afin de se concentrer sur leur travail, qui est de briller au hockey puisque l’organisation du Drakkar couvre les frais scolaires. « Ça nous amène un haut taux de diplomation, ce n’est pas pour rien qu’à Baie-Comeau, nous avons remporté le trophée Marcel-Robert cinq fois », lance Mme Bernier.

« Nous avons plusieurs jeunes qui étudient pour être en médecine dans leur futur, c’est vraiment des beaux acquis », ajoute-t-elle.

Mme Bernier raconte également le parcours du dentiste Guillaume Goulet qui a joué pour le Drakkar de Baie-Comeau et qui, aujourd’hui, pratique à Baie-Comeau et est propriétaire de son cabinet.

« Le fonds d’études des joueurs du Drakkar, c’est rempli de belles histoires comme ça, c’est important que les gens continuent de donner », conclut-elle.