Les Cougars couronnés champions

Le Championnat provincial de hockey-balle de Charlevoix se tient pendant quatre fins de semaine où plus de 400 équipes s’affrontent pour se tailler une place et peut-être remporter le titre de champion provincial. Ce fut le cas pour les Cougars de Baie-Comeau qui sont repartis avec le trophée de grands vainqueurs dans la catégorie C2. Les joueurs baie-comois affrontaient les Golden Goal de Dek Beauce en finale et ont remporté la partie avec un pointage de 4-2. D’autres équipes de la région s’affronteront les 17, 18, 19 septembre, la fin de semaine du 24, 25, 26 septembre ainsi que les 1er, 2 et 3 octobre dans les classes mixtes.