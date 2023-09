L’itinérance sur la Côte-Nord enfin dévoilée  

Le dévoilement du rapport sur le dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible au Québec est enfin disponible. Le dernier rapport a été effectué en 2018 et la région de la Côte-Nord n’y figurait pas. Pour la première fois, cette réalité méconnue de l’itinérance des Nord-Côtiers est en partie dévoilée.

Au total, 72 questionnaires ont été remplis aux personnes en situation d’itinérance visible la nuit du 11 au 12 octobre 2022 sur la Côte-Nord. La démarche a été menée dans 13 régions du Québec et 4 524 questionnaires ont été remplis.

Les résultats

Les données ont démontré que 69 % les personnes en situation d’itinérance sont des hommes cisgenres et 31 % des femmes cisgenres. 40 % des hommes et femmes ont entre 30 et 49 ans, 34,3 % sont dans la catégorie d’âge des 50 à 64 ans, 24,3 % sont dans la tranche des 18 à 29 ans et finalement 1,4 % sont âgés de plus 65 ans.

Toujours sur les 72 répondants, 52,1 % sont allochtones, 45,1 % sont autochtones, 1,4 % sont inuits et 1,4 % métis.

Sans préciser le sexe de la personne en situation d’itinérance, 94,4 % sont hétérosexuelles, 2,8 % bisexuelles, 1,4 % homosexuelles et 1,4 % sont d’une autre diversité sexuelle.

31,9 % des répondants n’ont pas d’enfant à leur charge, tandis que 17,4 % vivent cette situation avec un ou plusieurs enfants à leur charge.

Les raisons

Selon le document les raisons de la situation d’itinérance des 72 personnes interrogées sont, « le revenu insuffisant et l’expulsion (en raison d’un loyer non payé, d’un bâtiment vendu ou rénové, d’une plainte, d’une ou d’un propriétaire ayant emménagé ou d’un autre motif). Même si ces raisons sont parmi celles les plus fréquemment rapportées dans les autres régions du Québec (16 % et 22 %, excluant Montréal), la proportion de personnes de la Côte-Nord les ayant nommées est beaucoup plus importante (29 % et 29 %) ».

Un dossier complet paraîtra dans l’édition du 20 septembre 2023