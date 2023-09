Un second appel à projets pour les artistes et écrivains de la Côte-Nord

Un second appel à projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Côte-Nord a été lancé mardi par plusieurs organismes.

L’appel, qui est destiné aux artistes, écrivains et organismes artistiques localisés sur la Côte-Nord, est le fruit d’une collaboration entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’habitation, Culture Côte-Nord et les MRC de Minganie, de Sept-Rivières, de Manicouagan, de la Haute-Côte-Nord, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent.

Il s’agit du deuxième appel d’offres en deux ans, le Programme de partenariat territorial de la Côte-Nord ayant été conclu en 2022 dans le cadre d’une entente triennale entre les organismes collaborateurs.

Les artistes, écrivains et organismes artistiques ont jusqu’au 6 décembre pour déposer leur projet au Conseil des arts et des lettres du Québec, selon un communiqué.

Une séance d’information virtuelle sera également tenue par Culture Côte-Nord le 25 octobre à midi.