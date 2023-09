Pont Touzel : des entraves à la circulation du 18 au 20 septembre

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) procédera à l’inspection du pont Touzel, à la hauteur de Rivière-au-Tonnerre, à l’aide d’un camion nacelle entre le 18 et le 20 septembre. Ils y auront donc des entraves à la circulation pendant cette période.

Durant l’inspection qui se tiendra entre 7 h et 18 h, les charges autorisées sur le pont seront temporairement affichées à 28T, 38T et 44T. Dès l’inspection terminée, elles reviendront à 28T, 48T et 58T.

La circulation se fera en alternance sur une voie à l’aide de signaleurs.