Des résultats pour les Trappeurs

La saison des Trappeurs du Cégep de Baie-Comeau a commencé à la maison pour le cross-country et à Québec pour le rugby. Voici les résultats:

Neuf athlètes des Trappeurs de Baie-Comeau, soit cinq féminins et quatre masculins, ont été de la partie; le meilleur résultat pour la course de 6 km (femme) a été fait par Mary-Lune Baril, terminant 18e sur 129, avec un temps de 25 min 53, alors que le meilleur résultat pour la course de 8 km (homme) a été accompli par Olivier St-Pierre, terminant 46e sur 147, avec un temps de 30 min 47.

Le Cégep de Baie-Comeau a été l’hôte de la première compétition de cross-country de la saison pour la conférence Nord-Est du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) samedi dernier, accueillant 276 athlètes pour l’occasion. 129 athlètes féminins et 147 athlètes masculins ont ainsi participé.

La fin de semaine a été plus difficile pour l’équipe de rugby des Trappeurs. Photo courtoisie

Rugby

La compétition de rugby de la fin de semaine dernière, qui se déroulait à Notre-Dame-de-Foy, a été moins concluante pour les Trappeurs. Trois défaites ont été essuyées sur trois matchs joués, avec 0-19 contre le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy, 0-26 contre les Titans de Limoilou et 0-29 contre les Dynamiques de Sainte-Foy.