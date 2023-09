Le conseiller municipal Alain Chouinard meurt subitement

Le conseiller municipal du quartier La Chasse, Alain Chouinard, a « perdu la vie subitement » à l’âge de 63 ans, le lundi 18 septembre en soirée, selon un communiqué diffusé par le conseil municipal de Baie-Comeau.

« Alain était une personne appréciée de tous et expérimentée au sein de notre équipe. Il était de bons conseils et on aimait se référer à lui. Nous ne sommes jamais prêts à ce genre de nouvelles et il nous manquera beaucoup. J’offre toutes mes sympathies à Élaine et à ses enfants, Julie, Mathieu et Philippe », a déclaré le maire de Baie-Comeau par communiqué, Michel Desbiens, encore sous le choc de la nouvelle.

M. Chouinard était conseiller du quartier La Chasse depuis 2017. Il a été très actif sur les dossiers du Club de hockey junior majeur de Baie-Comeau, du Comité de retraite, de la Société d’expansion de Baie-Comeau et de la Société du port ferroviaire de Baie-Comeau-Hauterive (SOPOR).

Il était également connu pour son implication pour la Marche de l’espoir de la Société canadienne de

sclérose en plaques de la Côte-Nord.

L’hôtel de ville mettra ses drapeaux en berne jusqu’à la fin de la semaine. La Ville souhaite aussi que les citoyens puissent écrire un témoignage à son attention dans le livre d’or de la municipalité afin de lui rendre hommage.

Plus de détails à venir…