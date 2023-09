Le Drakkar passe à une vitesse supérieure

La saison 2023-2024 s’annonce très prometteuse dans le camp du Drakkar, qui amorcera la prochaine campagne avec des attentes beaucoup plus élevées

Détenteur de la 10e position sur 18 (fiche de 30-32-4-2 et 66 points en 68 parties) au classement général l’an dernier, le navire baie-comois se sent d’attaque et possède les éléments pour connaître encore plus de succès.

Malgré l’élimination très contestée dans les séries face à Moncton au printemps, les membres de l’équipage ont tiré une leçon positive de cette expérience et souhaitent réagir au plus vite.

« Même si nous n’avons pas été reconnus vainqueurs comme Moncton, les joueurs ont prouvé beaucoup de choses durant cette série et on a constaté qu’ils étaient prêts à passer à l’étape suivante », reconnaît le directeur-général et entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Le dirigeant et ses adjoints ont rapidement remarqué le nouvel état d’esprit. « Nous avons bien aimé l’attitude des vétérans et la façon dont ils se sont préparés pour le camp d’entraînement. Ils ont donné le ton et les jeunes ont suivi leur cadence. Jusqu’à présent, c’est très encourageant. »

Culture

Avec 13 joueurs de la dernière édition et 12 nouveaux vikings dans les rangs, le Drakkar amorce une nouvelle étape, qui laisse entrevoir un avenir très encourageant pour les deux ou trois prochaines saisons.

« On a implanté une culture, il y a trois ans, avec les Chouinard, Gagnon, Dufort, Lavoie et Ciarlo en tête », rappelle le pilote. « Ce sont des vétérans qui ont payé leur dû et qui méritent maintenant de gagner. Leur attitude fait qu’on les gardés avec nous et ils représentent aujourd’hui nos vrais leaders. »

Jean-François Grégoire s’est montré très actif durant la période estivale et a bougé fort pour ajouter du talent et de la vitesse à son alignement, qui vient de mettre la main sur des joueurs talentueux.

« C’est sûr que l’arrivée des frères Boilard et de Justin Gill (en espérant son retour éventuel) va nous apporter beaucoup de punch en attaque et de la profondeur que nous n’avions pas l’an passé. Cela fait partie du cycle junior et nous sommes rendus-là. »

Noyau

En plus des vétérans et des jeunes hockeyeurs de talent, l’entraîneur-chef avoue que plusieurs nouveaux espoirs ont causé de belles surprises et ont forcé la main pour se tailler un poste officiel.

« J’aime beaucoup le noyau que je possède présentement. C’est encore tôt. Une saison de hockey est longue avec 68 parties. Plusieurs facteurs peuvent modifier les choses mais, pour l’instant, il y a beaucoup d’engouement et de positif. »

L’entraîneur-chef s’attend de nouveau à de bonnes batailles au sein de la section Est même si Québec repart à zéro après balayé tous les honneurs l’an passé. « Il va se manger beaucoup de points dans notre division avec Rimouski et Chicoutimi. Les parties vont être serrées. C’est correct, car c’est de cette façon que tu apprends à gagner. »

Selon les experts, des équipes comme Halifax et Rouyn-Noranda partent avec une longueur d’avance au cumulatif. Plusieurs formations batailleront ensuite pour s’approprier des positions de tête.

« Je n’ai jamais fait de prédictions sur notre place au classement final et je ne commencerai pas à le faire aujourd’hui. Avec les éléments qu’on a, on peut faire beaucoup mieux et nous capables de surprendre. Nous avons travaillé fort pour monter une bonne équipe pour le présent et les années à venir », de conclure le DG avec conviction.

Le cahier spécial du Drakkar se trouve dans le journal du 20 septembre…