Des nouveautés au Drakkar pour 2023-2024

Le Drakkar présentera quelques nouveautés cette saison, dont certaines bien visibles. Ce sera ainsi la première fois depuis l’entrée de la nouvelle équipe du conseil d’administration de Hockey junior Baie-Comeau, en octobre 2020, que de nouveaux membres entreront en poste au C.A.

« Nous avons quatre nouveaux membres dans le conseil d’administration », lance d’emblée la présidente du dit C.A Julie Dubé. « C’est une belle nouvelle, puisque ça amène des idées fraîches, ça amène aussi une nouvelle dynamique, et on ne veut pas non plus rester quinze ou vingt ans avec les mêmes personnes, au contraire; on veut se renouveler, et une des façons de se renouveler, c’est d’amener de nouvelles personnes, de nouvelles idées. »

Les noms de Maxime Thibault, ancien assistant entraîneur et nouveau membre partisan; Bernard Filiatrault, nouveau membre partisan, Hugo Bussières, nouveau membre privilégié et Fred Gagnon, qui occupe désormais le siège Haute-Côte-Nord, s’ajouteront donc aux neuf autres formant le présent conseil d’administration pour la saison 2023-2024.

La présidente du conseil d’administration croit également que l’amélioration de l’équipe est à noter, que ce soit sur la glace ou en dehors. « Nous sommes à la troisième année de notre plan stratégique de cinq ans; on poursuit notre plan, on a des visées sur la glace, mais également hors-glace […]. On travaille sur plusieurs fronts en même temps. On a beau être un OBNL [organisme à but non lucratif], on demeure une entreprise, et notre produit est sur la glace », affirme-t-elle.

« Il s’améliore d’année en année pour plusieurs raisons; entre autres parce qu’on a construit notre équipe avec le repêchage, ce que nous avons moins fait dans les dernières années. Ça a été plus difficile depuis 2014, qui était la dernière fois où on était au sommet de notre cycle, mais là, on voit vraiment le changement, avec les choix que nous avons fait au repêchage les trois dernières années. »

De nouveaux partenariats

« Il y a plusieurs nouveaux partenariats que nous avons fait avec des entreprises; les partisans vont pouvoir le constater », commence Mme Dubé.

« Je ne veux pas tout dire, puisqu’il va y avoir de belles surprises dans l’aréna », révèle-t-elle en souriant.

Donnant tout de même un exemple, elle continue. « Je pense entre autres à la zone bistro IGA, qui a été complètement refaite. Ce sont des exemples de partenariats qu’on développe avec des entreprises de la région, qui sont avec le Drakkar depuis de nombreuses années. Toutefois, depuis deux ou trois ans, on va en chercher de nouveaux, on va renouveler des gens, il y en a qui reviennent, et tout ça, évidemment, nous en sommes bien fiers. Le volet administratif travaille très fort pour aller chercher des partenariats », souligne la directrice du conseil d’administration.

Un nombre record de nouveaux partisans se sont également ajoutés. « On a plus de cent nouveaux abonnés de saison. Je parle de gens qui n’ont jamais été abonnés de saison. Si quelqu’un l’a été il y a trois ans, qu’il a arrêté de prendre [les billets de saison] et qu’il a recommencé cette année, on ne le compte pas. Ça nous donne un bon signal que sur la glace, on a un bon produit », déclare Julie Dubé, ajoutant « que les années d’avant, on avait peut-être quinze ou vingt nouveaux [abonnés de saison]. »

De jeunes talents

« L’an dernier, on n’a pas eu de joueur qui a été dans les camps de la Ligue nationale [de hockey]; cette année on en a quatre. Ça démontre que nos joueurs maturent, ils sont intéressants pour la LNH, et ce sont donc de bons joueurs. Ils seront absents pendant un certain temps, en début de saison, et ça va permettre à nos jeunes de prendre leur place, de prendre de l’expérience. Quand ils vont revenir, on va aussi voir le niveau de jeu se relever. Ce sera très intéressant », pense Mme Dubé.

Les partisans demeurent toutefois un élément clé. « Plus que jamais, on a besoin de nos partisans. C’est sûr que nous avons besoin [d’eux] et ils ne seront pas déçus, on peut s’en assurer. On a de jeunes joueurs prometteurs, on a aussi des joueurs matures, on a une équipe qui est soudée, et on l’a vu dans les matchs hors-concours : ça va paraître en début de saison. »

Le cahier spécial du Drakkar se trouve dans le journal du 20 septembre…