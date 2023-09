Drakkar : première saison pour les frères Boilard

Les frères Raoul et Jules Boilard ne pouvaient pas demander mieux. Ils vivront leur toute première saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) au sein du Drakkar de Baie-Comeau.

Ils ont respectivement 17 et 18 ans et démontrent une fébrilité palpable à la veille de la première partie qui amorcera cette saison de la LHJMQ. Ils arrivent tout droit de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique (LHCB), la ligue junior en Colombie-Britannique.

Raoul a été une sélection de 4e ronde par les Olympiques de Gatineau au repêchage de 2022 et ensuite échangé à Baie-Comeau contre deux choix de première ronde ainsi qu’un choix de deuxième ronde. Pour sa part, Jules appartenait à l’Océanic de Rimouski avant de passer au Drakkar au dernier repêchage.

« Ma route, c’était d’aller jouer vers les États-Unis, dans les collèges américains. […] Mais, il y a plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que Jules et moi on voulait jouer ici, à Baie-Comeau », indique tout d’abord Raoul.

« On ne regrette vraiment pas notre décision, on va avoir de belles années ici », ajoute-t-il.

Se retrouver en famille

Les deux hockeyeurs connaissent l’entraineur, Jean-François Grégoire, depuis longtemps. Ils sont tous originaires de Sherbrooke.

« Oui, c’est le fun être avec un coach que tu connais. [Le Drakkar] est aussi une jeune équipe aspirante. Nous on veut gagner dans la vie, donc je pense que c’était une bonne chose de venir à Baie-Comeau », s’exclame Jules.

« C’est une bonne équipe, une bonne organisation sur laquelle on a entendu beaucoup de bien », ajoute son frère, déjà plus que satisfait des quatre matchs de présaison qu’ils ont joués dans le dernier mois. « La chimie dans l’équipe est déjà là », souligne Raoul, précisant que plusieurs d’entre eux se connaissaient avant de se côtoyer sous le signe du Drakkar.

À Baie-Comeau, les deux frères pourront aussi poursuivre leurs études en sciences de la nature.

Des frères avec leurs différences

« Je suis gaucher et Jules est droitier, déjà là, on est différent », lance à la blague Raoul sur ce qui les différencie sur la glace.

Ce dernier note qu’ils ont tous les deux un jeu similaire comme attaquants offensifs, mais il se décrit plus « physique ».

« Je peux être physique. Je peux gagner des mises en jeu et créer de l’offensive », explique-t-il. « Je suis plus un joueur fiable. Je suis le gars qui va jouer dans les trois zones », décrit pour sa part Jules. « Nos jeux se complètent, on a des différences, mais on vit ensemble depuis qu’on est tout-petit. C’est sûr qu’on a plus de côtés similaires que différents », poursuit-il.

Décris-moi ton frère

« Jules, c’est un gars humble et très sur la coche », déclare sans hésitation Raoul, lorsque vient le temps de donner une qualité à son frère. « Raoul est une bonne personne, c’est un bon ami à avoir. Il est amusant et c’est une personne très confiante », poursuit son frère.

« On s’entend super bien, on n’a pas beaucoup de frictions », affirme Raoul. « À l’école, on va s’aider, sur la glace, on va s’aider. On est des partners, on s’aide dans tout », enchaîne Jules.

Pour l’instant, ils sont très heureux de continuer à partager la glace, mais il se peut très bien que leur avenir au hockey les sépare, ce qui pourra amener une belle compétition selon eux. « Mais là, on est vraiment fébriles, c’est le bon mot », conclut Raoul qui, tout comme son acolyte, a hâte de commencer la saison avec le Drakkar.

Le cahier spécial du Drakkar se trouve dans le journal du 20 septembre…