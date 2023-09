Un bottin dédié aux aînées de la Manicouagan

Depuis un certain temps, les aînées réclamaient un document à jour selon Lise Arsenault, présidente de la Table locale de concertation des aînés de la Manicouagan depuis une décennie. Un bottin regroupant les ressources, les activités et les organismes a vu le jour et est maintenant disponible à la population.

« Lorsque j’ai fait une tournée des groupes d’aînées en 2016, les participants nous demandaient un bottin à jour », précise Mme Arsenault. Depuis sept ans, la question était « à quel moment sortira-t-il » ?

« Je me sentais comme une députée qui veut faire un projet, mais qui n’a pas d’argent pour le réaliser », dit-elle en riant.

Grâce à ses démarches, Mme Arsenault a réussi à mettre la main sur une somme de 25 000 $ du programme fédéral Nouveaux Horizons pour aînées. En plus de ce montant, une somme de 4 000 $ de l’association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics de la région de la Côte-Nord s’est également ajoutée.

« Notre bottin, ce qu’il y a d’exceptionnelle, c’est que la communauté de Pessamit a aussi collaboré avec nous », renchérit Mme Arsenault.

Micheline Anctil, présidente des tables de concertations des aînées de la Côte-Nord, est en faveur de ce projet. « Les aînées nous disent, nous voulons demeurer le plus longtemps possible dans nos communautés », explique-t-elle. Selon elle, les aînées doivent connaitre les services à leur disposition pour répondre à tous leurs besoins.

Ce bottin des services d’activités sera lancé lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 2 octobre, au Centre d’achat Laflèche, à 9 h 30 au local 204. Le document sera disponible gratuitement dans les municipalités et les organismes dédiés aux aînés de la Manicouagan.