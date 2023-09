Une visite des sentiers de la Rivière Amédée

Le secteur des sentiers de la Rivière Amédée est un endroit clé pour les adeptes d’activités de plein air. Le conseil d’administration du Club ainsi qu’une équipe de bénévoles n’ont pas seulement à cœur l’entretien des sentiers, ils travaillent sans compter les heures pour que la population reste active. Sous la bienveillance du passionné Jacques Bérubé, le journal le Manic a pu visiter les lieux afin de mieux connaitre l’organisme.

« Le sport m’a sauvé la vie », ce sont les mots de Jacques Bérubé, président du Club des sentiers de la rivière Amédée.

L’homme de 67 ans est à la présidence depuis quatre ans, mais a été directeur quelques années avant ce rôle. M. Bérubé est membre du Club depuis 40 ans. L’homme actif a pris le temps de confier son histoire lorsque celui-ci a perdu son bras droit à l’âge de 16 ans.

Depuis ce temps, Jacques Bérubé transmet sa passion pour l’activité de plein air à toute personne qui a choisi comme lui, la thérapie de la nature.

L’homme au rire contagieux a récemment recueilli des dizaines de paires de skis de fond usagés pour location afin d’en faire bénéficier les jeunes lors des activités d’initiation pour les écoles et les organismes.

Le sexagénaire est toujours en train de trouver des idées de financement afin de permettre d’amasser des montant plus qu’abordables pour améliorer les sentiers pour les nombreux utilisateurs. Il est d’ailleurs en pourparlers avec certains restaurateurs afin de poursuivre la vente de soupe la fin de semaine.

Des heures et des heures de bénévolat

La tempête hivernale de décembre 2022 aura aussi laissé des traces et surtout beaucoup de travail à l’équipe du CA et les bénévoles des sentiers de la rivière Amédée.

« On a dû travailler pendant au moins 400 heures et j’ai dû en oublier », répond Gilles Gaudreault, membre du CA, directeur du Club des sentiers de la rivière Amédée et chargé de projet. Grâce à l’aide d’une vingtaine de bénévoles hivernaux, la saison 2022-2023 n’a pas été annulée et surtout, les activités ont pu se poursuivre. En plus de cette tempête, des centaines d’heures continuent de s’effectuer par les 50 bénévoles dédiés à l’organisme à but non lucratif.

« Parfois, les gens me regardent comme si je venais d’une autre planète. Pour moi, l’implication dans une communauté, c’est naturel, c’est normal », précise l’homme, encore motivé à faire grandir l’organisme.

Une histoire de sport depuis 40 ans

« Majorique Arseneault est l’un des piliers de ce que Club là », précise M. Bérubé. Selon le président, M. Arseneault est celui qui a permis d’avoir un club en santé depuis toutes ces années.

« Il a su par sa détermination et son bénévolat construire un centre de ski renommé et de plus en plus prisé », peut-on lire sur le site web.

Les amateurs de marche, raquettes, ski de fond sont comblés, et ce quatre saisons. Le vélo à pneus surdimensionnés a déjà fait partie des activités proposés. Une soixantaine de cyclistes profitaient des sentiers. Pour des raisons d’assurances, le Club a dû refuser l’accès et est actuellement en discussions avec la Ville de Baie-Comeau afin de permettre cette activité le plus rapidement possible.

Qui prendra la relève ?

M. Bérubé compte bien terminer son mandat à titre de président du Club des sentiers de la rivière Amédée, mandat qui prendra fin l’an prochain. Le président ne se représentera pas pour le prochain cycle de cinq ans, soit en novembre 2024. « Il faut laisser la place à la relève », dit-il avec confiance. Sachant ce que l’implication de ce poste demande, M. Bérubé a déjà en tête quelques noms de personne susceptibles de poursuivre les dossiers menés depuis plusieurs années.

La superficie

Le club des sentiers de la rivière Amédée détient douze sentiers de ski de fond, totalisant 38,5 km, à la disposition de tous les niveaux. Les amateurs de marche en forêt ont accès gratuitement à deux sentiers hivernaux de randonnée, damés et grattés, totalisant 3,2 km. La raquette est également pratiquée dans les sentiers de marche.

Il est possible de pratiquer les activités en tant que membre ou de façon journalière.