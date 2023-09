Les professionnels et techniciens de la santé du CISSS Côte-Nord votent pour la grève

Les 960 membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du CISSS et des Labos de la Côte-Nord se sont prononcés en faveur d’un mandat de grève à 98% et 97%.

Le vote survient près d’un an après le début des négociations. Le mandat est accordé pour une grève générale illimitée.

” C’est un mandat très fort que nous confient nos 960 membres aujourd’hui. Devant des offres nettement insuffisantes pour relever les défis qui attendent nos réseaux publics, il·elle·s sont prêt·e·s à se tenir debout, d’une seule voix, pour revendiquer de meilleures conditions, pour assurer l’avenir des services publics “, a indiqué par communiqué, Maude Fréchette, représentante nationale.

L’APTS fait partie du Front commun (CSN, CSQ, FTQ et APTS). Les résultats du vote s’inscrivent dans un grand mouvement de grève, sans précédent au cours des 50 dernières années. Il regroupe plus de 420 000 travailleurs et travailleuses des réseaux publics de la santé et des services sociaux, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

“Devant la fermeture du gouvernement du Québec, après bientôt un an de négociations, l’ensemble des syndicats constituant le Front commun ont entamé une vaste tournée d’assemblées générales afin de se doter d’un mandat de grève”‘, explique l’APTS Côte-Nord.

Le mandat obtenu précise que le déclenchement de la grève générale illimitée sera précédé de séquences de grève.

Le vote secret tenu pendant la tournée d’assemblées générales se poursuit jusqu’au 13 octobre à travers les membres des syndicats du Front commun.