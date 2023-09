Présence d’orignaux : le ministère des Transports sensibilise les conducteurs au carrefour giratoire à Pointe-Lebel

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) souhaite « rappeler aux gens certaines consignes de sécurité et les bons comportements à adopter en présence de grande faune », indique la conseillère en communication, Caroline Rondeau, présente au carrefour giratoire afin d’intercepter les véhicules.

En ce 28 septembre, le MTMD s’est allié de la Sûreté du Québec et du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour cette activité de sensibilisation sur la route 138 à Pointe-Lebel, en lien avec la présence d’orignaux dans le secteur.

« [Dans la] péninsule Manicouagan, on sait qu’il y a une certaine problématique. Beaucoup ont été aperçus et il y a eu des signalements », soutient Mme Rondeau. « C’est prouvé qu’au printemps et à l’automne, on voit plus d’orignaux. Présentement, c’est la période du rut, donc ils se déplacent plus souvent. On peut en apercevoir aux abords des routes », ajoute-t-elle.

Cette dernière rappelle que son ministère a « mis en place des mesures pour éviter le plus possible les collisions » et que « la meilleure protection est la vigilance des conducteurs ».

« Dans les cinq dernières années, c’est variable, mais c’est relativement stable au niveau des collisions », note Mme Rondeau, précisant que ces données sont rapportées lorsque l’accident est déclaré et qu’un rapport est achevé.