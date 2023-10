18 Ukrainiens choisissent la Manicouagan 

Le Comité d’aide et d’accueil aux personnes d’Ukraine et d’autres pays a présenté ses nouveaux projets pour bien accueillir les 18 nouveaux arrivants ukrainiens provenant de 10 familles.

En date du 2 octobre, la Manicouagan est devenue un comté important pour plusieurs familles ukrainiennes. Le choix s’est arrêté ici parce qu’ils désiraient vivre dans un plus petit milieu comme ce qu’ils connaissaient dans leur pays d’origine.

Vladyslav Markov, Ukrainien arrivé à Baie-Comeau il y a quelques mois, a été engagé par le comité d’aide et d’accueil à titre de conseiller en intégration pour faciliter l’arrivée des nouveaux arrivants. Le jeune homme qui parle plus de trois langues est « tombé du ciel », comme l’a décrit Louise St-Pierre, bénévole et membre du comité.

Ce comité est à la recherche de familles hôtes pouvant accueillir de nouveaux arrivants afin de les héberger. Ils sont aussi à la recherche de bénévoles pour offrir de l’aide ponctuelle.

« La population doit se rappeler que chaque action, aussi simple soit-elle, peut avoir un impact significatif sur notre projet », précise M. Markov.

Une solution pour tout le monde

La migration ukrainienne s’est accélérée au cours des 18 derniers mois, soit avec le début de la guerre. Le Comité d’aide et d’accueil aux personnes d’Ukraine et d’autres pays est convaincu que la Manicouagan est parfaite pour les arrivants qui ont besoin d’une nouvelle terre d’accueil. Tendre les bras aux Ukrainiens permet aussi de contrer la dévitalisation de notre région et d’aider les employeurs qui sont aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre importante.

Selon les données du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés de juin 2023, plus de 8 255 288 citoyens ukrainiens ont quitté leur pays.