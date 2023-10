Judo : Vincent Roberge-Poitras continue de viser l’or

Le Baie-Comois Vincent Roberge-Poitras a terminé juste en bas du podium lors des Championnats panaméricains de judo tenus en septembre à Calgary. Déçu de ce résultat, le Nord-Côtier ne se laisse pas abattre et visualise déjà l’or pour les prochaines compétitions.

« Ce championnat a été une déception pour moi. Terminer en bas du podium et perdre en finale pour la médaille de bronze m’a vraiment fait mal », confie le judoka de 17 ans.

Vincent Roberge-Poitras se concentre toutefois sur ses prochains objectifs. Il souhaite se classer pour les Championnats canadiens élites. Seuls les huit meilleurs pourront y participer.

Son horaire sera fort occupé dans les prochaines semaines. L’omnium du Manitoba 2023 aura lieu les 14 et 15 octobre au Dakota Fieldhouse, celui de l’Ontario les 21 et 22 octobre et finalement l’omnium du Québec se déroulera les 11 et 12 novembre à Montréal. « J’espère faire l’or dans chacune de ces compétitions », ajoute-t-il.

Retenir le positif

Même si le 4e rang lui laisse un goût amer, Vincent Roberge-Poitras retient les éléments positifs de sa dernière expérience de championnat. En effet, il a pu participer à un camp d’entraînement où il a pu en apprendre comme jamais, selon ses dires. Il raconte qu’il en avait besoin afin de rebâtir sa confiance, apprivoiser le calme et mettre de côté le stress et la pression.

La détermination de l’athlète est toujours aussi présente et celui-ci conclut que « la victoire est proche et je n’arrêterai pas avant d’être sur la plus haute marche du podium ».

Une maman fière

Julie Poitras, la maman de Vincent Roberge-Poitras a commencé elle aussi à pratiquer le judo afin de partager la même passion que ses garçons. Elle est d’ailleurs montée sur la plus haute marche du podium lors des Championnats canadiens ouverts de judo 2023 dans la catégorie masters.

Même si le départ de Vincent à l’âge de 15 ans pour poursuivre sa passion pour son sport et performer au meilleur de ses capacités a été difficile, la famille Roberge-Poitras a été inspirée par sa détermination. « Ce fut un ajustement pour tout le monde, mais ç’a motivé aussi son frère et sa sœur. Il est une source d’inspiration pour eux », explique Mme Poitras.

« Nous l’appuyons en tant que parents aussi longtemps qu’on va pouvoir le faire », confie la maman fière de son aîné.