Culture Côte-Nord : une année de concertation sur le terrain

L’année 2022-2023 de Culture Côte-Nord rime avec présence sur le terrain et la rencontre entre les artistes. C’est ce que l’organisme souhaite mettre davantage de l’avant.

Culture Côte-Nord dépeint de façon positive sa dernière année et se réjouit d’avoir aidé les artistes et les organisations culturelles de la région à se rencontrer les uns les autres.

« Ça va être la tendance dans les prochaines années, d’aller à la rencontre des membres et être plus présents à leurs activités », soutient d’entrée de jeu la directrice générale de Culture Côte-Nord, Marie-France Brunelle. Pour elle, il est primordial d’amener les artistes à collaborer sur des projets, en créant « un esprit de corps parmi les artistes et les organismes culturels nord-côtiers ».

« Il faut accentuer sur le réseautage et la concertation », ajoute-t-elle. Depuis trois ans, l’organisation propose de plus en plus de rencontres entre les MRC, organise des tables disciplinaires ou encore des activités de concertation.

Ces initiatives se veulent des occasions privilégiées pour les participants de tisser des liens et de créer des partenariats ou projets. « Le but est que les gens apprennent à se connaître et créer des projets ensemble, mieux les promouvoir et développer des outils pour les aider », explique Mme Brunelle.

Promotion

Selon elle, l’objectif de bonifier le rayonnement des membres et de leurs activités dans les différents canaux de communication est réussi. Ce sont 14 formations de groupe, 8 demandes spécifiques et 14 perfectionnements individuels qui ont été offerts dans la dernière année.

L’organisme indique aussi avoir une augmentation de ses membres et taux de renouvellement de 95 %. Culture Côte-Nord compte maintenant 274 membres en date du 31 mars.

Statut professionnel des artistes

« Dans les prochains mois, on va faire un diagnostic culturel pour la Côte-Nord pour identifier les enjeux les plus pressants », mentionne Marie-France Brunelle, directrice générale de Culture Côte-Nord. Cette dernière peut affirmer un point sur lequel elle entend continuer un énorme travail : « Un des enjeux, c’est la reconnaissance du statut professionnel de nos artistes. »

« Pour accéder au statut, ça leur prend des lieux de diffusion professionnels », ajoute-t-elle, que ce soit pour les arts visuels ou pour les arts de la scène. En revanche, ceux-ci sont « excessivement limités sur la Côte-Nord ».

Juste dans le domaine des arts visuels, Mme Brunelle précise que seulement Panache Art Culturel est « reconnu par le ministère de la Culture comme étant en mesure de diffuser de façon professionnelle ».

Moins sur la Côte-Nord

« On est la région où il y a le moins de lieux de diffusion professionnels », lance la directrice générale. Par conséquent, la tâche est plus ardue pour les artistes qui doivent se faire voir dans un lieu reconnu.

« On va travailler avec le milieu municipal, culturel et l’ensemble des intervenants sur la Côte-Nord », ajoute Mme Brunelle. L’enjeu ne date pourtant pas d’hier. « Depuis les 15 dernières années, il y a des lieux qui étaient considérés comme étant professionnels et pour un paquet de raisons, ils ne le sont plus », raconte-t-elle.

Puisque dans la dernière année la gestionnaire a mis les efforts à consolider le milieu culturel sur l’ensemble du territoire, il va de soi que la prochaine étape ira dans les représentations pour faire reconnaître le statut professionnel de l’artiste.