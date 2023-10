Deux Baie-Comois aux mondiaux d’entraînement fonctionnel

C’est une expérience hors du commun qu’ont vécue Olivier Dancause, 16 ans, et Olivier Donais, 35 ans, tous deux de Baie-Comeau, lors de la compétition Masters and Youth World Championships de la International Functional Fitness Federation (IF3).

Cette compétition mondiale d’entraînement fonctionnel, mieux connu sous le nom de la marque CrossFit, s’est tenue à Vancouver du 30 septembre au 2 octobre. « C’était tellement impressionnant de voir tous les pays différents qui étaient représentés à un endroit », lance Olivier Donais.

« Le calibre était très élevé. Dans la catégorie d’Olivier [Dancause], les meilleurs au monde étaient présents », déclare M. Donais, entraîneur du jeune athlète et lui-même participant à la compétition.

Olivier Dancause, que Le Manic a rencontré plus tôt cette année, a terminé en 4e position dans la catégorie 16-17 ans. « Mais il était extrêmement serré avec la 3e position », note M. Donais. Tout au long des trois jours, le jeune de 16 ans a terminé entre la 3e et la 5e position dans toutes les épreuves. Ce sont 13 jeunes qui se sont mesurés les uns aux autres dans cette catégorie.

« Nous, ça ne fait pas longtemps qu’on s’entraîne pour ça. Au CrossFit, ce n’est pas évident de tout améliorer en même temps. Parfois, c’est juste le cardio, moins en force. Mais là, on l’a vu progresser en tout », explique Olivier Donais, fier de la performance de son protégé, qui ne s’est pas laissé intimider par l’ampleur de la compétition.

« Je pensais avoir à gérer plus le côté mental de la compétition, mais finalement il m’a épaté, dans sa réaction face à tout ça », ajoute-t-il.

Olivier Donais, pour sa part, a connu un parcours en « dents de scie », mais est tout de même arrivé 11e sur 33 au classement final. « Je savais que j’allais là avec une blessure au coude que je traîne depuis quelque temps », indique-t-il.

« Mon but en allant là-bas, c’était de me tester à l’élite mondiale par rapport à mon groupe d’âge », raconte celui qui a compétitionné avec les 35-39 ans. Il repart donc de Vancouver satisfait de son résultat et, tout comme Olivier Dancause, il est plus motivé que jamais pour reprendre l’entraînement, travailler fort et s’améliorer pour les prochaines compétitions.

« On se motive les deux, on a trouvé un bon rythme pour s’entrainer ensemble, Oli et moi », soutient Olivier Donais.