Guy Côté veut dynamiser Godbout

Nouvellement maire de Godbout, Guy Côté sait déjà qu’il souhaite redonner un second souffle à la municipalité et cela passe, entre autres, par la sauvegarde de l’école.

« On dit que la vie dans un village commence avec ses enfants », mentionne Guy Côté. Développer le village pour attirer les jeunes familles à s’y installer, il en fera son cheval de bataille.

« On est pris dans un cercle vicieux qui fait qu’on essaie d’être attractif, mais si on ferme l’école, nos jeunes familles vont quitter la municipalité », lance celui qui a déjà fait part de son point de vue au préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong et au député de René-Lévesque, Yves Montigny.

« J’en ai discuté avec le préfet et le député. Ce que je souhaite, c’est d’obtenir une rencontre avec eux et Mme Nadine Desrosiers, du Centre de services scolaire pour en discuter sérieusement », explique M. Côté.

« Je veux être attractif pour de nouvelles familles », rappelle-t-il. Pour cela, le nouveau maire indique aussi vouloir être en mesure d’offrir plus de logements ou développer le marché immobilier, entre autres par le développement de nouveaux terrains.

Citoyens impliqués

Dans les deux ans qui se présentent devant lui, avant les élections de 2025, Guy Côté espère amorcer un « changement » dans la municipalité.

« On a la chance dans nos conseils municipaux d’avoir entre 20 et 30 personnes qui y participent, en général. Mais, je trouve que dans nos conseils, ça manque de dynamisme », soutient ce dernier. « Les gens veulent de l’information. Je peux dire que ce sera mon défi, que les gens repartent avec toute l’information qu’ils veulent avoir », ajoute-t-il.

M. Côté précise : « Il y a plein de projets au village qu’il faut mettre de l’avant et les citoyens doivent se sentir plus impliqués. »

Motivé pour 2025

Guy Côté ne s’est certainement pas lancé dans cette élection partielle pour quitter en 2025. « Deux ans, c’est très peu », laisse-t-il entendre.

Notons que M. Côté était conseiller municipal depuis deux ans et est retraité depuis le début du mois de septembre. « Le timing est très bon de m’impliquer à titre de maire de Godbout », mentionne-t-il. « Je suis heureux d’avoir plus de temps pour m’impliquer et pour le faire aujourd’hui »