ITUM déplore les propos du Syndicat des Métallos envers ArcelorMittal

« ITUM et ses membres ont la capacité de juger par eux-mêmes et avec expériences ce que sont “de vraies opportunités” d’emplois, nous n’avons pas besoin du syndicat pour nous le définir », a réagi le chef Mike Mckenzie, à la suite d’une sortie des Métallos accusant ArcelorMittal de vouloir « instrumentaliser les Innus » en leur réservant une fosse pour de l’exploitation minière.

Le Syndicat des Métallos accuse ArcelorMittal Exploitation minière Canada de vouloir favoriser la sous-traitance, en confiant l’exploitation d’une fosse de 13 millions de tonnes aux communautés innues. Le géant minier a fait cette annonce il y a quelques semaines, en marge du Cercle économique régional des Premières Nations et du Québec tenu à Uashat mak Mani-utenam.

« La relation de la communauté de Uashat mak Mani-utenam avec les compagnies minières qui ont des installations sur notre territoire traditionnel et plus précisément ArcelorMittal dépasse largement le cadre des relations de travail tel que décrites par le syndicat », a commenté au Nord-Côtier le chef Mike Mckenzie. « C’est une question de souveraineté et de respect des droits ancestraux, y compris le titre ancestral, de notre nation. »

Le Syndicat des Métallos a fait une sortie mardi, en critiquant l’annonce faite par le président et chef de la direction d’ArcelorMittal, Mapi Mobwano, le 20 septembre. Le syndicat estime qu’il représente une dizaine de membres innus sur les 2 500 travailleurs syndiqués de la minière.

Il a déploré qu’aucune discussion avec le syndicat n’ait eu lieu, avant l’annonce qu’il a dit accueillir comme « une douche froide ».

Les Métallos voient l’opportunité de dédier une fosse aux communautés innues comme une façon de faire en sous-traitance des tâches normalement faites par les travailleurs de la minière et prône plutôt l’embauche d’Innus dans les effectifs réguliers.

Le chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam est loin de partager cette vision des choses.

« ITUM souligne l’initiative novatrice d’ArcelorMittal qui démontre une réelle volonté de la compagnie de voir la communauté comme un partenaire où un partage de connaissances réciproques pourra être fait et où l’autodétermination dans le développement économique des Innus est mise de l’avant », a dit Mike Mckenzie. « Rappelons que nous avons longtemps été exclus des décisions concernant l’exploitation de notre territoire et n’avons pas bénéficié de ses retombées économiques. »

ITUM dit déplorer les propos et la perception du syndicat, et ce, « quelques jours seulement après la journée vérité et réconciliation ».

Le chef ajoute qu’en plus d’être « une opportunité stratégique » pour la communauté, ce modèle « favorisera aussi l’emploi de membres de la communauté qui peuvent préférer travailler pour un employeur innu sans discrimination ».

De son côté, la minière n’a pas souhaité commenter les propos du Syndicat des Métallos.