L’Oktoberfest célébré à Baie-Comeau au profit de Centraide

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan lance son mouvement de solidarité régional à l’occasion de l’Oktoberfest le samedi 21 octobre.

L’organisme, qui mobilise et développe des ressources financières et bénévoles afin d’organiser et de promouvoir l’entraide, souhaite rassembler une nouvelle fois pour récolter des dons.

Avec pour partenaire Réfrigération Gagnon, tous les membres de la communauté sont invités à venir festoyer, et s’ils le souhaitent, apporter leur contribution au mouvement. Lors des deux dernières années, l’activité avait été organisée par la Jeune Chambre de commerce et avait rapporté la somme de 6 000 $.

Et pour l’occasion, une bière sera spécialement conçue par la Microbrasserie St-Pancrace dont une partie des profits sera reversée à Centraide HCNM et, pour l’ambiance, ce sera Les Shimmeux, un groupe de musique local qui sera présent pour animer la soirée.

Les dons faits à Centraide sont investis judicieusement, dans des organismes fiables et bien implantés dont le but est d’éliminer la pauvreté et l’exclusion sociale.

L’Oktoberfest ou la Fête de la bière est l’un des plus grands festivals de bière au monde. Chaque année, des millions de visiteurs affluent à Munich, en Allemagne, pour célébrer cette tradition séculaire incontournable de la culture bavaroise. Cette année, pas besoin d’aller si loin, il vous suffira de vous rendre à Baie-Comeau.

C’est bien plus qu’une simple fête de la bière, c’est la célébration de la culture bavaroise, de la tradition et de la convivialité. Que vous soyez amateur de saucisses et de bières ou simplement friand de vivre l’expérience Oktoberfest, cet événement est à ne pas manquer !

Alors pour tous les amateurs de choucroute, bretzels et bières, levez votre chope et « Prost! »