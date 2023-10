Une Nord-Côtière est finaliste au Gala Mammouth

Les jeunes du Québec ont parlé et Audrey-Lise Rock-Hervieux, originaire de Pessamit, est nommée parmi les personnalités inspirantes finalistes de Mammouth, dont le gala sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec le 8 décembre.

Des jeunes de 13 à 17 ans partout au Québec ont été questionnés par l’équipe de Mammouth afin de savoir qui les a inspirés au cours des 12 derniers mois. Le jury a ensuite sélectionné 15 finalistes, dévoilés le 6 septembre. Leurs gestes positifs seront célébrés lors d’une émission spéciale le 8 décembre.

« On m’a expliqué que mon nom était ressorti tellement souvent. C’est comme ça que j’ai été choisie, des jeunes ont parlé de moi un peut partout à travers le Québec », s’exclame avec excitation celle qui est aussi connue sous le pseudonyme de Maman autochtone, sur son blogue.

« C’est pour mon apport avec mon blogue, mais aussi pour le discours que j’ai fait cet été au Sénat, en innu, pour proposer une réforme en éducation en prenant compte des réalités autochtones », explique Mme Rock-Hervieux. Cette dernière représente la catégorie : Revendiquer une éducation à l’image des peuples autochtones.

Pour les jeunes

Audrey-Lise Rock-Hervieux multiplie les conférences, mais elle ne s’est jamais déplacée dans une école secondaire pour l’une d’elles. Grâce à son utilisation de toutes les plateformes mises à sa disposition, elle souhaite rejoindre les jeunes de cet âge.

« Évidemment, je remercie les jeunes d’avoir pensé à moi, d’être une source d’inspiration pour eux », souligne-t-elle.

« Mon but c’est de leur dire de ne jamais cesser de croire en leur rêve et en leur but. D’une manière ou d’une autre, ils peuvent y arriver. J’en suis un bel exemple, j’ai eu un parcours assez tumultueux par le passé jusqu’à tant que je me reprenne en main », soutient l’Innue. Cela lui fait d’ailleurs rappeler pourquoi elle continue dans son projet : « Ce que je fais dans mon blogue et même mon discours au Sénat, encore une fois je le fais pour les jeunes. »

« C’est ma façon de leur montrer qu’il y a une infinie de possibilités de pouvoir faire ce qui nous allume », ajoute-t-elle.

« Stressée »

« C’est sûr que je suis un peu stressée », lance Audrey-Lise Rock-Hervieux. C’est après avoir reçu la nouvelle qu’elle en a réalisé l’ampleur.

« Le gala Mammouth, je savais vaguement c’était quoi, mais sans plus. Mais, en allant voir sur le web, j’ai réalisé que c’était gros », poursuit-elle, remarquant les nommés impressionnants des années précédentes. Docteurs, politiciens, athlètes, humoristes, chanteurs et encore plus sont sélectionnés par les adolescents et l’équipe de Mammouth pour la façon dont ils les ont inspirés.

On vote !

La population qui souhaite supporter la Nord-Côtière est appelée à voter jusqu’au 15 octobre pour Audrey-Lise Rock-Hervieux, sur le site web de Mammouth Télé-Québec.