Le début de saison se concrétise pour Les Pionniers 

Des partenariats, un nouveau chandail, une mascotte et une billetterie repensée, le début de la toute première saison officielle de l’équipe senior AA Les Pionniers de Baie-Comeau se concrétise de plus en plus.

La saison débutera le 21 octobre à Havre-Saint-Pierre et la première partie à domicile se tiendra le 4 novembre. Pour celle-ci, l’équipe réserve une surprise aux gens, soit un nouveau chandail qui sera dévoilé ce soir-là.

De plus, Jean-François Landry se réjouit d’annoncer les partenariats de l’équipe. La microbrasserie St-Pancrace affichera le logo des Pionniers sur la bière Gérant d’estrade.

« C’est notre bière préférée ! Mais si ça va bien, l’année prochaine, le plan serait d’en brasser une exclusive », indique ce dernier. Dynamitage Express et Fortin & Lévesque Inc seront aussi des partenaires pour le club.

Billets et mascotte

« Il y aura aussi une mascotte cette année », s’exclame M. Landry, sans toutefois trop en dévoiler afin de garder la surprise. « Ça aura un lien avec le colonel McCormick et l’année de naissance de Baie-Comeau », mentionne-t-il.

Finalement, il ne reste que quelques détails à fignoler afin de proposer, dès le début de la saison, une billetterie en ligne et jumelée à la billetterie physique du Drakkar. Les gens pourront alors, au lieu de faire la ligne, se procurer leurs billets par Internet ou se rendre à l’avance à la billetterie du Drakkar pour les acheter.