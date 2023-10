Le Centre des arts de Baie-Comeau sous les projecteurs

Humour, chansons, cirque et comédie, voilà ce que promet le Centre des arts de Baie-Comeau pour le mois d’octobre.

C’est Simon Gouache qui ouvrira le bal le 12 octobre. Dans son spectacle LIVE, l’humoriste racontera sa passion pour la scène et ses nombreuses découvertes qui, au fil des années, ont changé sa vie et son besoin d’en parler.

Le lendemain, place à la musique puisque c’est l’autrice-compositrice-interprète, danseuse et comédienne Noé Lira qui sera présente à l’Espace Alcoa pour dévoiler son spectacle Latiendo la tierra visant à célébrer la féminité et la nature en mariant habilement les langues et cultures.

À cette occasion et en partenariat avec le Manoir du Café, le public pourra précommander un repas qui lui sera distribué sur place.

La semaine suivante

La semaine suivante, le public baie-comois aura la chance de recevoir la troupe du Cirque Éloize le 18 octobre qui présentera son spectacle ENTRE CIEL et MER. Riche d’une expérience de 30 ans au Québec et à l’international, la troupe sera guidée par le conteur Cédric Landry.

Le spectacle est le mariage parfait entre conte, cirque et musique venant célébrer la fierté acadienne de son fondateur.

Finalement, on ne le présente plus. Michel Rivard se produira le 19 octobre avec son dernier spectacle Le tour du bloc/Une promenade à travers 50 ans de chansons venant célébrer ses 50 ans de carrière.

Il interprétera une quinzaine de ses classiques à succès, accompagné par 12 musiciennes et musiciens. Douceur et nostalgie seront au rendez-vous !