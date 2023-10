Luc Bourassa sera le président d’honneur du 5 à Huîtres

Luc Bourassa, directeur des ressources humaines et des communications à l’Aluminerie Alcoa, sera le président d’honneur de la neuvième édition du 5 à Huîtres de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau.

L’événement qui se déroulera le 18 novembre a pour but de récolter des fonds pour la réfection du laboratoire de langues du cégep. Celui-ci deviendra un lieu qui vient optimiser l’enseignement et favoriser les échanges entre les étudiants.

« C’est avec un immense plaisir et surtout beaucoup de fierté que j’ai accepté la présidence d’honneur du 5 à huîtres de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau, et ce, 33 ans après ma graduation », lance d’entrée de jeu M. Bourassa.

« Pendant mes 7 années au conseil d’administration du cégep, dont un passage de deux ans à la présidence, j’ai eu le privilège de vivre de l’intérieur l’extraordinaire transformation de cet établissement d’enseignement et de constater de quelles façons la Fondation du Cégep de Baie-Comeau est présente pour le soutenir dans la réalisation de ses projets », a-t-il poursuivi.

Selon le président d’honneur, Alcoa et l’Aluminerie de Baie-Comeau ont une vision claire : réinventer l’industrie de l’aluminium pour un avenir durable.

« Il ne fait aucun doute que le Cégep de Baie-Comeau et sa Fondation sont des partenaires d’importance qu’il importe d’avoir à nos côtés pour réaliser nos ambitions et celles de toute une région », affirme-t-il.

Une première classe de ce genre

Cette classe, première de ce genre au Cégep de Baie-Comeau, permettra également à d’autres disciplines intéressées par ce mode d’enseignement actif et collaboratif de profiter de cet environnement optimisant par le fait même l’utilisation des locaux.

« Comme ce projet touche la formation générale, obligatoire dans tous les programmes de formation, un grand nombre d’étudiants pourront bénéficier de ces nouvelles installations. La mission de la Fondation est de soutenir la population étudiante dans sa réussite et quoi de mieux pour le faire que de leur offrir des installations pédagogiques à la fine pointe », souligne le président du conseil d’administration de la Fondation, Jean-Philippe Messier.

Rappelons que la Fondation du Cégep de Baie-Comeau a comme mission d’encourager et soutenir l’effort et la réussite de ses étudiants et de contribuer à son développement et son renforcement.